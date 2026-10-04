Ieda Chaves vota em Porto Velho e celebra caminhada com a população em Rondônia

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), por volta das 10h, e, ao deixar a seção eleitoral na Escola Carmela Dutra, localizada na Av. Farquar, 1913 – Arigolândia, em Porto Velho, celebrou a caminhada construída ao lado da população durante a campanha. Candidata à reeleição na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), ela definiu o momento como exercício da cidadania e da democracia.

Ieda Chaves estava acompanhada do marido, o ex-prefeito Hildon Chaves, que também é candidato ao governo de Rondônia.

"Hoje é o dia, o dia superimportante. Estamos aqui para exercer a nossa cidadania, praticar a democracia, votar nos candidatos que acreditamos serem os nossos melhores representantes para o estado de Rondônia", afirmou a candidata.

Segundo Ieda Chaves, a campanha foi construída lado a lado com a população. "Depois de uma caminhada de tanto tempo, junto com a população, ouvindo as demandas, participando, conversando, agora terminamos, fizemos a nossa parte", acrescentou.

A deputada estadual também agradeceu a todos que apoiaram o trabalho ao longo do percurso. "Estamos muito felizes e muito agradecidos por todas as pessoas que caminharam e acreditaram no nosso trabalho", disse emocionada.

Resultados da eleição

Sobre o resultado das urnas, ela disse que a expectativa segue até o fim da votação. "Até o final do dia, vamos saber se seremos uma das pessoas a representar na Alero por mais quatro anos. Gratidão a todos", concluiu Ieda Chaves.