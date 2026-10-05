De novo no topo. Laerte Gomes é o mais votado de Rondônia

Rondônia voltou a dar uma resposta contundente nas urnas neste domingo (4). Laerte Gomes (PSD) foi reeleito deputado estadual com 32.241 votos e, pelo segundo pleito consecutivo, terminou como o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

A vitória garante a Laerte o quarto mandato consecutivo na Assembleia e amplia uma trajetória eleitoral de crescimento. Foram 11.360 votos em 2014, 16.984 em 2018, 25.603 em 2022 e, agora, mais de 32 mil votos.

Mas a história que levou Laerte novamente ao topo das urnas começou muito antes de seu primeiro mandato parlamentar.

Foi em Alvorada do Oeste, município que adotou como sua terra, que ele construiu a família, trabalhou como comerciante e iniciou a vida pública. Foi prefeito do município por dois mandatos e também presidiu a Associação Rondoniense de Municípios (Arom), experiência que ajudou a consolidar uma das principais características de sua atuação política, a defesa dos municípios e o contato direto com prefeitos, vereadores, produtores rurais, associações e comunidades.

Na Assembleia Legislativa, Laerte ampliou essa atuação municipalista e chegou à Presidência da Casa no biênio 2019/2020. Sua passagem pelo comando do Legislativo foi marcada por medidas de austeridade, reforma administrativa, redução de despesas e modernização.

Ao encerrar a gestão, Laerte informou que a Assembleia havia economizado mais de R$ 80 milhões em dois anos, resultado de medidas como redução de contratos, despesas com aluguéis, frota e cargos comissionados. Parte dos recursos economizados retornou ao Estado e ajudou a financiar ações de saúde e convênios com municípios. Durante a pandemia, recursos oriundos dessa economia também contribuíram para custear leitos no Hospital de Amor.

Essa visão de gestão caminhou junto com uma atuação parlamentar voltada principalmente à saúde, infraestrutura, agricultura familiar, setor produtivo, educação, segurança, esporte, cultura e projetos sociais, com presença em municípios de diferentes regiões de Rondônia.

No campo, Laerte consolidou uma relação próxima com associações rurais e produtores, defendendo investimentos em máquinas, implementos e infraestrutura para fortalecer a produção e a agricultura familiar.

Na saúde, uma das marcas mais recentes de seu mandato foi a parceria com o Hospital de Amor. Em 2026, foram destinados R$ 10 milhões para implantação do sistema de cirurgia robótica com telecirurgia na instituição, ampliando o acesso à tecnologia de alta complexidade.

A votação deste domingo também traduz uma característica que acompanhou Laerte durante toda a campanha, sua presença nos municípios.

Das grandes reuniões aos encontros em comunidades rurais, a campanha percorreu Rondônia defendendo uma mensagem baseada no trabalho realizado e na continuidade dos projetos.

E as urnas responderam.

Quatro anos depois de se tornar o deputado estadual mais votado de Rondônia, Laerte Gomes voltou ao topo, desta vez superando a marca dos 32 mil votos.

A nova vitória também carrega um significado pessoal. Ao longo da caminhada, Laerte teve ao seu lado a esposa, Suelen Holanda, os filhos Laerte Filho e Ana Luíza, além de amigos, lideranças e parceiros que acompanharam diferentes capítulos de sua trajetória.

Ao conquistar o quarto mandato consecutivo, Laerte retorna à Assembleia a partir de 2027 respaldado pela maior votação entre todos os candidatos a deputado estadual de Rondônia.

De Alvorada do Oeste para todo o Estado, uma trajetória construída ao longo de décadas chega a um novo capítulo. E, pela segunda eleição consecutiva, com Laerte Gomes no topo das urnas.