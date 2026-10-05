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Discussão na Cúpula: Solera, BYD e CITS Traçam o Futuro da Indústria NEV da China

Executivos de alto escalão discutem compromissos compartilhados com inovação, consumidores, pesquisa, responsabilidade ambiental, segurança no trânsito e colaboração regulatória em todo o ecossistema automotivo global

05/10/2026 10h39
Por: Redação Fonte: Agência Dino

SHENZHEN, China, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Solera Holdings, LLC. "Solera", uma líder global em gestão do ciclo de vida de veículos e soluções digitais de segurança no transporte, recentemente fez uma visita de alto nível à sede global da BYD.

A Sra. Jing Liao, Diretora Administrativa da Solera e Presidente da Solera Foundation, liderou a delegação da Solera em discussões com o Sr. Lian Yubo, Diretor de Tecnologia e Cientista Chefe da BYD, Engenheiro Automotivo Chefe, Presidente do Automotive Engineering Research Institute e Acadêmico da Chinese Academy of Engineering, juntamente com sua equipe de gestão. A Sra. Yang Ying, Vice-Presidente e Secretária Geral da China Intelligent Transportation Systems Association (CITS), e o Sr. Wang Junming, Vice-Presidente da CITS, também participaram da reunião.

A relação entre a BYD e a Solera começou há anos e vem se fortalecendo desde então — mercado a mercado, desafio a desafio — passando a ser a parceria ampla e global que as duas empresas trazem para discussão hoje. Esse nível de profundidade e abrangência só é alcançado após anos de trabalho conjunto em diversos mercados em todo o mundo. Esta visita marca o próximo capítulo: um compromisso compartilhado com o avanço da segurança rodoviária e a construção da infraestrutura que irá apoiar a indústria NEV da China na sua expansão em todo o mundo.

Os participantes realizaram discussões aprofundadas sobre a expansão global da indústria de novos veículos de energia (NEV) da China, o desenvolvimento de ecossistemas de serviços no exterior, a colaboração internacional da indústria e as oportunidades futuras de cooperação. O Sr. SooCheon Chung, Diretor Administrativo da Solera na Ásia, e o Sr. Jason Liu, Diretor de Vendas da Solera China, também participaram da reunião.

Foto: A equipe de gestão da Solera visita a Sede Global da BYD e posa para uma foto em grupo com o Sr. Lian Yubo, Diretor de Tecnologia e Cientista Chefe da BYD, Engenheiro Automotivo Chefe, Presidente do Automotive Engineering Research Institute e Acadêmico da Chinese Academy of Engineering, sua equipe e líderes da CITS.

Durante a reunião, foram realizadas discussões profundas sobre as oportunidades e os desafios enfrentados pelos fabricantes chineses de veículos de nova energia (NEV) na sua expansão para os mercados internacionais. As discussões se concentraram nos principais elementos do desenvolvimento do ecossistema pós-venda no exterior, incluindo gerenciamento do ciclo de vida do veículo, desenvolvimento da rede de serviços pós-venda, aprimoramento da capacidade de reparo, serviços de seguros e sinistros, desenvolvimento de ecossistemas de dados, e conformidade regulatória nos mercados globais.

Na reunião também foram discutidos pontos de vista sobre o desenvolvimento de redes globais de serviços de pós-venda e a capacitação de talentos técnicos, abrangendo como informações de reparo, programas de treinamento técnico e ferramentas digitais podem apoiar a melhoria contínua das capacidades de reparo e da eficiência operacional nos mercados internacionais.

Os representantes da Solera, CITS e BYD realizaram discussões sobre a expansão global da indústria NEV da China e o desenvolvimento de ecossistemas de pós-venda no exterior.

Com a aceleração da expansão global da indústria NEV da China torna-se cada vez mais importante a construção de um ecossistema de serviços internacionais que dê suporte a todo o ciclo de vida do veículo. Durante as discussões, a equipe da BYD compartilhou insights da sua experiência com o crescimento internacional da empresa, incluindo perspectivas sobre o desenvolvimento da rede de serviços no exterior, recursos operacionais localizados e colaboração mais ampla do ecossistema da indústria. Os participantes também compartilharam pontos de vista sobre tópicos como acesso a informações de reparo e manutenção nos mercados internacionais, requisitos de conformidade de dados, e desenvolvimento de peças e ecossistemas de serviços.

O Sr. Zhong Yilin, Vice-Presidente do Automotive Engineering Research Institute da BYD, comentou: "A expansão da indústria NEV da China em todo o mundo está tornando cada vez evidente a importância da construção de ecossistemas de serviços robustos. O fortalecimento adicional das redes de reparo e serviço no exterior, o desenvolvimento de talentos técnicos e o aprimoramento das capacidades de serviço adaptadas às necessidades do mercado local são prioridades vitais para as marcas automotivas chinesas que buscam o crescimento internacional."

A Sra. Yang Ying, Vice-Presidente e Secretária Geral da China Intelligent Transportation Systems Association (CITS), endossou essa visão e acrescentou:

"O apoio ao desenvolvimento internacional das empresas chinesas NEV continua a ser uma área de foco essencial para a CITS. Continuaremos a fazer o nosso papel como plataforma de colaboração e intercâmbio internacional para ajudar as empresas automotivas chinesas a expandir sua atuação para mercados externos e a alcançar um crescimento sustentável de longo prazo."

Os participantes concordaram que uma colaboração mais estreita em toda a cadeia de valor automotiva e melhorias contínuas na capacidade global de suporte de serviços fornecerão uma base sólida para a expansão da presença internacional das marcas automotivas chinesas.

Para a BYD e as seguradoras que apoiam seu crescimento internacional, a relevância da Solera é direta: sua infraestrutura foi desenvolvida especificamente para veículos elétricos e de nova energia, e não adaptada de sistemas da era da combustão. Isso inclui a inteligência de risco relacionada a veículos elétricos e baterias, que oferece às seguradoras uma visão clara dos custos de reparos, riscos de sinistros e condições da bateria; dados de sinistros e reparos com base em IA, com credibilidade nos principais mercados; e documentação técnica para modelos elétricos e híbridos, incluindo procedimentos de reparos em sistemas de alta tensão. A Solera atualmente mantém relacionamentos com mais de 200 OEMs automotivos em todo o mundo.

Durante a visita, a equipe de gestão da Solera, juntamente com representantes da CITS, visitou o Centro de Exposições da Sede Global da BYD. A delegação obteve uma compreensão mais ampla sobre as conquistas da BYD em veículos de nova energia, tecnologias de baterias e soluções de mobilidade inteligentes, além de compartilhar pontos de vista sobre as tendências emergentes que moldam a indústria automotiva global.

Foto: A equipe de gestão da Solera e os representantes da CITS visitam o Centro de Exposições da Sede Global da BYD, obtendo informações sobre as conquistas da BYD em veículos de nova energia e tecnologias relacionadas.

Esta visita solidificou ainda mais o entendimento mútuo entre a Solera e a BYD, refletindo o compromisso compartilhado de todos em apoiar o desenvolvimento global da indústria NEV da China. A Solera espera manter um diálogo estreito com a BYD, a CITS e outras partes interessadas do setor. Por meio da colaboração internacional contínua e do compartilhamento do conhecimento, as partes continuarão a analisar oportunidades para aprimoramento dos ecossistemas de serviços e promoção da inovação em apoio à expansão global dos fabricantes chineses de NEV. Ao fortalecer a colaboração da indústria e promover o intercâmbio das melhores práticas globais, a Solera continua empenhada em apoiar o desenvolvimento internacional sustentável e de alta qualidade da indústria NEV da China.

Sobre a Solera

A Solera é líder global em software, dados e serviços de gerenciamento do ciclo de vida de veículos. Com operações em mais de 120 países e mais de 280.000 clientes, a Solera fornece a infraestrutura digital que sustenta as operações essenciais de todo o ecossistema automotivo, atendendo fabricantes, concessionárias, seguradoras, oficinas, empresas de reciclagem, fornecedores de peças e operadores de frotas em todo o mundo.

Em sua essência, a Solera é baseada em uma estrutura proprietária de dados automotivos e em uma infraestrutura de IA em nuvem projetada para operar em escala industrial. Ao incorporar a inteligência diretamente nos fluxos de trabalho e inovar continuamente em toda a sua plataforma, a Solera viabiliza que os clientes avancem com mais agilidade, reduzam a complexidade e obtenham melhores resultados. Ao atender a todo o ciclo de vida do veículo, a Solera cria sinergias exclusivas em toda a sua rede, ajudando os clientes a obter maior valor, melhorar o desempenho e ter sucesso em um setor cada vez mais complexo e conectado. A Solera conta com muitas marcas líderes no ecossistema automotivo e de veículos, incluindo Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving, Cap hpi, Autodata e outras. Para mais informações, visite www.solera.com.

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