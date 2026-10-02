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Red Bull e realme levam gaming mobile às universidades

Red Bull e realme firmam parceria para levar o mobile gaming aos campi universitários brasileiros por meio da Red Bull Wings Cup, que acontece de 28 de setembro a 31 de outubro de 2026, com desafios de EA SPORTS FC 27, criação de comunidade gamer ...

02/10/2026 15h07
Por: Redação Fonte: Agência Dino
realme
realme

A realme leva sua atuação no universo dos jogos mobile para a Red Bull Wings Cup, competição que reúne futebol e gaming. O torneio começa nesta semana e vai até 31 de outubro. Juntas, realme e Red Bull realizarão ações em diferentes universidades para estudantes interessados em futebol e games.

Como parte da parceria, a marca realizará o realme Campus Tour, com a ativação "Seja o 10 da sua Facul", que permitirá aos universitários participar de desafios e partidas de EA FC 27 na versão mobile.

Ao longo da ativação, os participantes competirão em diferentes categorias e desafios criados pela realme. Os vencedores receberão premiações da marca, incluindo camisetas personalizadas, fones de ouvido e a oportunidade de participar de uma ação com um dos parceiros da realme.

A iniciativa também marcará a criação da primeira "realme Comunidade Gamer" do Brasil e dos primeiros "Embaixadores realme Campus Gamer". Os universitários que participarem das ativações poderão fazer parte dessa comunidade, enquanto os participantes que se destacarem nas competições terão a oportunidade de integrar o grupo de Embaixadores realme Campus Gamer, tornando-se representantes da marca em seus ambientes universitários e ajudando a conectar outros estudantes ao universo de tecnologia, games e entretenimento da realme.

O que é a Red Bull Wings Cup?

A Red Bull Wings Cup é uma competição universitária que conecta o universo do futebol ao gaming competitivo, com etapas realizadas em universidades. Em 2026, a competição tem o EA SPORTS FC 27 como título principal. A presença da realme inclui atividades relacionadas ao EA SPORTS FC 27 na versão mobile.

Para a marca, a iniciativa permite levar smartphones para os ambientes universitários e criar atividades relacionadas a futebol, games e tecnologia.

"A Red Bull Wings Cup representa exatamente o tipo de experiência que queremos proporcionar aos jovens: tecnologia, diversão e o incentivo para que se desafiem a ir cada vez mais longe. Ao levar o gaming mobile para as universidades, queremos mostrar que o smartphone pode ser muito mais do que um dispositivo — ele pode ser uma plataforma para competir, se conectar com os amigos e criar experiências memoráveis", afirma Fang Chen, CMO da realme Brasil.

No Brasil, a edição deste ano acontece de 28 de setembro a 31 de outubro, com etapas em diferentes universidades e estados do país. Para saber por quais universidades a Red Bull Wings Cup passará e conhecer mais sobre a competição, acesse o site oficial.

A atuação da realme no universo gamer

A participação na Red Bull Wings Cup faz parte da atuação da realme na comunidade gamer. No Brasil, a marca anunciou recentemente a parceria com Free Fire até 2028. O acordo também conta com Nobru como embaixador gamer da realme Brasil.

A estratégia da realme também inclui o futebol. Em 2026, a marca anunciou Raphinha como seu embaixador. A parceria envolve conteúdos e ativações com o jogador.

Em 2025, a realme lançou o realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition, desenvolvido em colaboração com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e inspirado no universo de Westeros. Agora, a marca apresenta o realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, uma colaboração com a Warner Bros. Discovery que leva elementos do universo de Hogwarts para o smartphone.

Tecnologia para uma nova geração

Para a realme, estar presente na Red Bull Wings Cup significa participar de uma competição universitária e levar smartphones para os ambientes onde as atividades serão realizadas, conectando futebol, games e tecnologia. A iniciativa faz parte da missão da realme de democratizar a tecnologia para os jovens, oferecendo produtos e experiências relacionados a diferentes formas de entretenimento.

Com presença no gaming mobile, no futebol e em franquias da cultura pop, a realme atua em diferentes segmentos relacionados ao público jovem.

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