Do Laboratório Novas Histórias ao Oscar 2027

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Uma trajetória que começou do lado de quem recebe orientação e, seis anos depois, chega ao outro lado da mesa. André Araújo, roteirista de "Feito Pipa", filme escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027 na categoria Melhor Filme Internacional, participou do Lab Novas Histórias em 2020. Agora, retorna ao laboratório como um dos seletores e consultores da edição que celebra os 30 anos da iniciativa.
Criado em 1996, o Lab Novas Histórias se consolidou como um espaço de desenvolvimento de roteiros que deram origem a produções reconhecidas no Brasil e no exterior. Ao longo de três décadas, o laboratório reuniu roteiristas em processos intensivos de desenvolvimento, com acompanhamento de profissionais do audiovisual e foco no aprimoramento das histórias antes de elas chegarem às telas.
A escolha de "Feito Pipa" como representante brasileiro na corrida pelo Oscar 2027 acrescenta um novo capítulo a essa trajetória. Em 2020, Araújo esteve entre os roteiristas que tiveram seus projetos trabalhados durante o Lab. E neste ano, ele integra o grupo responsável pela seleção e consultoria dos projetos da edição comemorativa de 30 anos.
"Ver um roteirista que passou pelo Lab chegar a esse momento com um filme que representa o Brasil e, ao mesmo tempo, retornar para contribuir com o desenvolvimento de novos projetos diz muito sobre o que construímos nesses 30 anos. O Lab não termina quando a imersão acaba. A ideia sempre foi criar um espaço de troca, formação e amadurecimento das histórias e dos próprios profissionais, fortalecendo uma rede que se renova a cada edição", afirma Carla Esmeralda, produtora e criadora do Lab Novas Histórias.
Nesta edição, André Araújo integra o time que analisa 244 projetos inscritos, provenientes de sete países. Desse total, serão escolhidos dez roteiros de longa-metragem para participar da imersão de desenvolvimento, marcada para os dias 15 a 18 de dezembro, no Grande Hotel Campos do Jordão (Hotel-escola Senac). A lista dos selecionados será anunciada em outubro.
A edição de 30 anos do Lab Novas Histórias tem o Alana como parceiro e correalizador, ao lado do Sundance Institute, que criou o Lab em parceria com a produtora Carla Esmeralda; do Senac São Paulo, parceiro educacional da iniciativa há mais de 15 anos; e do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.
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