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Do Laboratório Novas Histórias ao Oscar 2027

Roteirista de “Feito Pipa” participou do laboratório em 2020 e, seis anos depois, retorna como seletor e consultor da edição comemorativa de 30 anos

30/09/2026 16h46
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Crédito: Divulgação/2Pro Comunicacao Empresarial
Crédito: Divulgação/2Pro Comunicacao Empresarial

Uma trajetória que começou do lado de quem recebe orientação e, seis anos depois, chega ao outro lado da mesa. André Araújo, roteirista de "Feito Pipa", filme escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027 na categoria Melhor Filme Internacional, participou do Lab Novas Histórias em 2020. Agora, retorna ao laboratório como um dos seletores e consultores da edição que celebra os 30 anos da iniciativa.

Criado em 1996, o Lab Novas Histórias se consolidou como um espaço de desenvolvimento de roteiros que deram origem a produções reconhecidas no Brasil e no exterior. Ao longo de três décadas, o laboratório reuniu roteiristas em processos intensivos de desenvolvimento, com acompanhamento de profissionais do audiovisual e foco no aprimoramento das histórias antes de elas chegarem às telas.

A escolha de "Feito Pipa" como representante brasileiro na corrida pelo Oscar 2027 acrescenta um novo capítulo a essa trajetória. Em 2020, Araújo esteve entre os roteiristas que tiveram seus projetos trabalhados durante o Lab. E neste ano, ele integra o grupo responsável pela seleção e consultoria dos projetos da edição comemorativa de 30 anos.

"Ver um roteirista que passou pelo Lab chegar a esse momento com um filme que representa o Brasil e, ao mesmo tempo, retornar para contribuir com o desenvolvimento de novos projetos diz muito sobre o que construímos nesses 30 anos. O Lab não termina quando a imersão acaba. A ideia sempre foi criar um espaço de troca, formação e amadurecimento das histórias e dos próprios profissionais, fortalecendo uma rede que se renova a cada edição", afirma Carla Esmeralda, produtora e criadora do Lab Novas Histórias.

Nesta edição, André Araújo integra o time que analisa 244 projetos inscritos, provenientes de sete países. Desse total, serão escolhidos dez roteiros de longa-metragem para participar da imersão de desenvolvimento, marcada para os dias 15 a 18 de dezembro, no Grande Hotel Campos do Jordão (Hotel-escola Senac). A lista dos selecionados será anunciada em outubro.

A edição de 30 anos do Lab Novas Histórias tem o Alana como parceiro e correalizador, ao lado do Sundance Institute, que criou o Lab em parceria com a produtora Carla Esmeralda; do Senac São Paulo, parceiro educacional da iniciativa há mais de 15 anos; e do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.

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