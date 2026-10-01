JAC Motors destaca potencial de redução do TCO em frotas elétricas de distribuição

HEFEI, China, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A JAC Motors afirma que os veículos elétricos de distribuição podem gerar economias significativas ao longo do ciclo de vida em frotas de elevada quilometragem. Um camião ligeiro elétrico de 4,5 toneladas pode permitir uma poupança anual de cerca de 38.200 € em custos de energia, face a um modelo equivalente a diesel, considerando os atuais preços dos combustíveis e da eletricidade. À medida que os veículos elétricos de distribuição atingem a paridade de TCO com os modelos a diesel num número crescente de mercados europeus, o cálculo rigoroso do custo total de propriedade torna-se cada vez mais importante para os operadores de frotas.

Uma fórmula prática para calcular o TCO é:

TCO = Custo de Aquisição + Custo Operacional + Custo de Infraestrutura + Custos de Conformidade/Acesso − Valor Residual

O custo de aquisição inclui o preço de compra do veículo, os custos de adaptação e os subsídios aplicáveis. O custo operacional abrange energia, manutenção, pneus e seguros. O custo de infraestrutura inclui carregadores, instalação e eventuais reforços da rede elétrica, distribuídos pelos veículos ao longo da respetiva vida útil. Os custos de conformidade e acesso podem incluir portagens, taxas de congestionamento e encargos associados a zonas de baixas emissões, enquanto o valor residual corresponde ao valor de revenda estimado do veículo.

O custo da energia continua a ser uma das áreas com maior potencial de poupança. Para um camião ligeiro que percorra 150.000 km por ano, um consumo de diesel de 14,5 L/100 km, a aproximadamente 2,30 €/L, resulta numa despesa anual de combustível de cerca de 50.100 €.

Um modelo elétrico equivalente, com um consumo de 35 kWh/100 km e um preço de eletricidade de 0,2264 €/kWh, teria um custo anual de aproximadamente 11.900 € em eletricidade. Isto representa uma poupança potencial de cerca de 38.200 € por ano em energia.

Os veículos comerciais elétricos também podem reduzir os custos de manutenção, uma vez que possuem menos componentes no sistema de propulsão e dispensam operações como mudanças de óleo do motor ou manutenção do sistema de escape. Para frotas com carregamento em depósito, o investimento em infraestrutura pode ser amortizado por vários veículos, permitindo calcular com maior precisão o custo por veículo ao longo do ciclo de vida.

A gama europeia de veículos comerciais da JAC Motors responde a diferentes necessidades operacionais.

O N90 EV, um camião ligeiro elétrico de 9 toneladas, está equipado com uma bateria LFP de 100,46 kWh e suporta carregamento rápido DC de 100 kW, sendo adequado para operações logísticas urbanas e interurbanas.

O N42 EV utiliza uma bateria CATL de 77,28 kWh e um motor elétrico de elevada eficiência. O sistema de travagem regenerativa foi concebido para operações urbanas de distribuição com paragens frequentes, enquanto a garantia da bateria de oito anos/400.000 km contribui para uma maior previsibilidade dos custos.

A carrinha elétrica SUNRAY PRO oferece uma área de carga de 8,3 m³ com piso plano, uma altura de carga de 495 mm e função V2L para alimentação externa de equipamentos, como unidades de refrigeração.

Para operadores que necessitem de maior flexibilidade em percursos de longa distância, a pickup T9 PHEV oferece mais de 100 km de autonomia exclusivamente elétrica, quase 1.000 km de autonomia combinada, capacidade de reboque de 3.500 kg e potência externa de 3,3 kW.

A JAC Motors recomenda que os operadores de frotas calculem o TCO com base na quilometragem anual efetiva, nas características das rotas, nas condições de carregamento, nos preços da eletricidade, nas necessidades de manutenção e no investimento em infraestrutura, em vez de considerarem apenas o preço de aquisição.

Website:http://jacen.jac.com.cn/

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9838441)