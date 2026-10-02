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Imóvel no Paraguai pode render US$ 10 mil a corretor

Em uma negociação de aproximadamente R$ 1 milhão, equivalente ao aporte mínimo de US$ 200 mil previsto na modalidade de residência por investimento imobiliário no país vizinho, a comissão do corretor pode chegar a 5%. A oportunidade ganha força co...

02/10/2026 08h47
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Investire Paraguay
Investire Paraguay

O aumento do número de brasileiros interessados em investir e obter residência no Paraguai abre uma nova frente de atuação para corretores de imóveis do Brasil, que podem participar das negociações no país vizinho e receber comissões em dólar. Em uma venda de aproximadamente R$ 1 milhão, valor equivalente ao aporte mínimo de US$ 200 mil exigido em uma das modalidades do Investor Pass para obtenção da residência por investimento imobiliário, a comissão pode chegar a 5%, ou US$ 10 mil (aproximadamente R$ 50 mil), quando o profissional acompanha toda a operação.

Em 2025, brasileiros receberam 23.526 autorizações de residência no Paraguai, o equivalente a 58% do total concedido a estrangeiros. No caso do investimento em imóveis, é possível estruturar a compra com cerca de 30% de entrada, enquanto o saldo pode ser negociado diretamente com a incorporadora, conforme as condições do empreendimento.

A oportunidade já se reflete nos números da Raíces Real Estate, maior incorporadora paraguaia. Até julho de 2026, a companhia negociou US$ 26 milhões em imóveis, dos quais US$ 13 milhões tiveram compradores brasileiros. O desempenho reforça o avanço da demanda do país vizinho e amplia o espaço para os corretores brasileiros participarem dessas operações.

Na estrutura comercial da Raíces, o corretor do Brasil que acompanha o cliente até o Paraguai e participa diretamente da negociação pode receber comissão de até 5% sobre o valor do imóvel. Caso o profissional faça a indicação e a operação seja conduzida localmente por um corretor da incorporadora, a participação pode chegar a 2,5%.

Para ampliar o acesso dos profissionais brasileiros a esse mercado, foi lançada a Investire Paraguay, plataforma que reúne empreendimentos, condições comerciais, informações sobre as negociações e suporte especializado. A ferramenta permite que o corretor conheça os produtos disponíveis, apresente oportunidades aos clientes e conte com o apoio de especialistas em residência, tributação, transferência de recursos e estruturação patrimonial durante a operação no Paraguai.

"Existe uma carteira de clientes brasileiros que já busca diversificação patrimonial, renda em dólar ou residência no Paraguai, mas muitos corretores ainda não sabem como participar dessas operações. Quando esse profissional conhece as regras e tem suporte local, ele mantém o relacionamento com o cliente e passa a acessar uma fonte adicional de receita em moeda estrangeira", afirma Celso Pereira Raimundo, diretor de Assuntos Internacionais da Raíces Real Estate.

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