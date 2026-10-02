EMGA dá continuidade ao seu sucesso no Brasil

LONDRES, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP ("EMGA") tem o prazer de anunciar que obteve uma linha de financiamento de dívida no valor de 100 milhões de euros para o BTG Pactual, seu cliente de longa data sediado no Brasil. A linha de crédito foi concedida pela Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E., instituição espanhola de financiamento de desenvolvimento, e irá apoiar a expansão contínua das iniciativas de financiamento sustentável e voltadas para o impacto do BTG Pactual no Brasil.

Sajeev Chakkalakal, Diretor Administrativo e Chefe de Investment Banking da EMGA, comentou: "Estamos muito satisfeitos por termos, mais uma vez, oferecido uma solução de financiamento com preços competitivos para o BTG Pactual. Essa linha de crédito irá apoiar o crescimento contínuo das atividades de financiamento sustentável do BTG, solidificando sua posição como uma das principais instituições financeiras do Brasil nos setores de ESG e financiamento climático. O sucesso desta transação também demonstra a capacidade da EMGA de criar e executar soluções de financiamento de alta qualidade no Brasil, diante de um cenário macroeconômico global desafiador, da volatilidade contínua do mercado e de períodos de maior incerteza nos mercados emergentes. Estamos particularmente satisfeitos com a nossa parceria com a COFIDES, uma instituição financeira de desenvolvimento altamente respeitada, em uma operação que apoia tanto os objetivos comerciais quanto os resultados ambientais e sociais positivos."

Jeremy Dobson, Diretor Administrativo e Dirigente de Operações da EMGA, acrescentou: "Esta nova linha de crédito oferece ao BTG Pactual uma fonte adicional de diversificação de financiamento de longo prazo, além de fortalecer ainda mais sua capacidade de apoiar o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil. Foi um prazer trabalhar com o BTG e a COFIDES nesta operação, e esperamos ter mais oportunidades de colaborar no futuro. Até o momento, a EMGA já viabilizou quase US$ 2 bilhões em investimentos no Brasil, um mercado onde desenvolvemos profundo conhecimento e relacionamentos de longa data em todo o setor financeiro. Apesar da contínua incerteza global, o Brasil continua sendo um dos nossos mercados mais importantes. Continuamos vendo oportunidades significativas de mobilização de capital internacional em apoio ao crescimento e ao desenvolvimento sustentáveis."

BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, o sexto maior banco do Brasil em termos de patrimônio líquido e um dos principais fornecedores de empréstimos e garantias para uma ampla gama de clientes, desde PMEs até grandes empresas. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento climático no Brasil, tendo um papel fundamental no direcionamento de capital para projetos que geram impacto ambiental e social positivo, ao mesmo tempo em que apoiam o desenvolvimento econômico.

COFIDES é a instituição estatal espanhola de financiamento de desenvolvimento. Ela oferece financiamento de médio e longo prazo para projetos de investimento do setor privado, principalmente os que envolvem empresas espanholas com operações internacionais. A COFIDES também administra uma série de fundos de investimento público focados na sustentabilidade, crescimento internacional e objetivos mais amplos de política econômica. Por meio das suas atividades, a COFIDES apoia a expansão dos negócios, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento sustentável e o impacto econômico de longo prazo.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, ajuda instituições financeiras e empresas que buscam novos recursos de dívidas ou capital próprio. A equipe multinacional da EMGA conta com décadas de experiência e já concluiu com sucesso mais de US$ 11 bilhões em transações de dívida e private equity em mercados emergentes e de fronteira.

O Brasil continua sendo um dos principais mercados da EMGA, onde a empresa estabeleceu um sólido histórico de mobilização de capital internacional em vários ciclos econômicos. Com a sua capacidade de formação de capital e consultoria estratégica, a EMGA continua a oferecer aos clientes acesso a investidores globais, soluções de financiamento inovadoras e profundo conhecimento dos mercados emergentes, solidificando sua posição como uma empresa líder em consultoria especializada em banco de investimento focada em economias emergentes e de fronteira.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001275904)