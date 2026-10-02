Porto Alegre recebe a 34ª edição do festival Animextreme

Nos dias 17 e 18 de outubro, a capital gaúcha sedia um dos maiores e mais tradicionais encontros dedicados ao entretenimento e à cultura pop no Brasil: o 34º Animextreme. Realizado no Centro de Eventos FIERGS, o festival chega à sua trigésima quarta edição com a expectativa de reunir mais de 40 mil visitantes ao longo do ﬁm de semana, mobilizando fãs de animação, quadrinhos, jogos eletrônicos, tecnologia e música em uma estrutura completa e cheia de atrações.

Para receber todo o público e a grande quantidade de atrações simultâneas, a estrutura ocupa mais de 13 mil metros quadrados no complexo da FIERGS. A operação mobiliza centenas de proﬁssionais diretos e indiretos nas áreas de montagem, segurança, som, iluminação, cenograﬁa, logística e atendimento ao visitante, movimentando o setor de serviços e a rede hoteleira da região metropolitana.

Na edição deste ano, a programação reúne mais de 28 convidados e artistas de destaque no cenário nacional, divididos entre bate-papos, sessões de autógrafos e painéis temáticos. O centro das atividades será o Palco Petrobras, espaço que concentrará encontros com criadores de conteúdo e personalidades da internet como Beamon, Goularte, Feuripe (da Creative Squad) e Core, que compartilharão bastidores sobre produção de conteúdo digital, games e as novidades das plataformas online.

O Palco Petrobras também abrigará as tradicionais apresentações e disputas de cosplay. A atividade reúne o próprio público em um verdadeiro espetáculo visual, no qual fãs de todas as idades sobem ao palco caracterizados como personagens queridos da ﬁcção, mostrando todo o talento e a dedicação na confecção de roupas, acessórios e na interpretação cênica.

A paixão pela cultura asiática também ganha destaque com um palco totalmente voltado ao universo K-pop. O espaço temático receberá mais de 60 grupos de dança formados pela própria comunidade, que vão se revezar em coreograﬁas e apresentações ao longo de todo o ﬁm de semana.

Além dos palcos temáticos, o público poderá circular pelo Artist Alley — espaço que reúne mais de 50 ilustradores, desenhistas e quadrinistas independentes com obras autorais —, bem como pela Arena Gamer, que conta com torneios e estações de jogos para os participantes, mostras especiais, estandes de produtos e diversas outras atividades interativas.

Com trajetória contínua iniciada em 2001, o Animextreme acompanhou o crescimento do universo geek no país, transformando pequenos encontros de fãs em um dos maiores festivais do segmento na América Latina. Ao longo de mais de duas décadas, a iniciativa consolidou-se como ponto de encontro indispensável para a comunidade e um motor para o setor de grandes eventos no Rio Grande do Sul.

Reforçando o papel da cultura como força que movimenta a economia e impulsiona a geração de empregos e renda no país, o 34º Animextreme é viabilizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e conta com o Patrocínio Master da Petrobras, tendo sido selecionado entre mais de 8 mil projetos inscritos em todo o país no programa Seleção Petrobras Cultural. Nesta edição, a iniciativa conta também com o patrocínio do Banrisul.

A 34ª edição acontece no Centro de Eventos FIERGS, na Zona Norte de Porto Alegre. O cronograma detalhado de horários, painéis e atividades interativas pode ser consultado no site oficial do festival: www.animextreme.com.br