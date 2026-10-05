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Dr. Alexandre Dantas põe Natal na rota do turismo wellness

Cirurgião plástico renomado tem atraído celebridades e pessoas em busca de uma experiência premium ao dar uma repaginada no visual, cuidar da mente e do corpo ao mesmo tempo

05/10/2026 09h26
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação/ RG PRESS
Divulgação/ RG PRESS

O cirurgião plástico Alexandre Dantas estruturou em Natal (RN) o turismo cirúrgico wellness, formato de atendimento que combina hospedagem, lazer no litoral do Rio Grande do Norte e acompanhamento médico para pacientes de outras cidades interessados em realizar procedimentos estéticos. A jornada começa na chegada ao aeroporto, com traslado até um flat equipado, inclui dias de descanso em destinos como a Praia de Pipa e segue com o preparo pré-operatório e o pós-operatório conduzidos por uma equipe multidisciplinar.

A proposta vem em um momento em que o turismo wellness movimenta cerca de US$ 5,6 trilhões por ano no mundo, segundo dados da Global Wellness Institute (GWI). No Brasil, o mercado já soma aproximadamente US$ 96 bilhões, proporcionando oportunidades para hotéis, resorts e empresas do setor atenderem uma demanda crescente por experiências de bem-estar e saúde.

"A ideia é proporcionar uma experiência completa, que vai muito além da cirurgia plástica. Desde a recepção no aeroporto, o paciente terá um atendimento VIP exclusivo, com traslado até o loft totalmente equipado para atender às necessidades dela e de quem a estiver acompanhando, além de uma equipe multidisciplinar responsável por todo o preparo e pós-operatório. Poder relaxar a mente e o corpo antes de se submeter a uma estética é o objetivo do pacote de turismo cirúrgico wellness", explica o médico Alexandre Dantas.

O roteiro prevê que a paciente permaneça alguns dias em repouso, com acesso à gastronomia nordestina e às praias potiguares, antes da etapa cirúrgica. Nesse intervalo, os profissionais envolvidos realizam o acompanhamento clínico necessário e, depois da operação, mantêm o suporte durante a fase de recuperação.

Celebridades buscam doutor Alexandre Dantas para realizar suas cirurgias plásticas

Entre os métodos adotados pelo cirurgião está a Grand Master Total Definer, metodologia de escultura corporal que busca um contorno de aspecto natural e anatômico. A técnica foi utilizada nas cirurgias da influenciadora Camila Moura, que passou por procedimentos nos seios, no abdômen e nos glúteos e mostrou aos seguidores o resultado 40 dias depois.

Outro caso com repercussão nas redes sociais envolveu Claudia Sousa, integrante do Rancho do Maia, que recebeu do influenciador Carlinhos Maia as cirurgias plásticas reparadoras após eliminar 78 kg. Em 11 de maio, em Natal, ela foi submetida à mastopexia (suspensão das mamas), abdominoplastia e braquioplastia, procedimentos voltados à retirada do excesso de pele decorrente de grandes perdas de peso.

Ao comentar a evolução da especialidade, Alexandre Dantas associa os resultados observados aos recursos disponíveis atualmente na medicina. "O avanço das tecnologias utilizadas na cirurgia plástica tem permitido processos de recuperação cada vez mais seguros e eficientes. E isso pode ser visto no resultado da Camila", afirma.

Com o novo formato, o cirurgião concentra em um único planejamento as etapas de deslocamento, hospedagem, preparo e recuperação, que costumam ser organizadas de forma separada pelos próprios pacientes vindos de outras regiões. A proposta aproxima dois segmentos de peso no país, o turismo de bem-estar e a cirurgia plástica, e amplia as alternativas de quem pretende realizar procedimentos longe da cidade de origem.

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