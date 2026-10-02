Nuklio Viagens: IA transforma fotos e áudios em fotolivro

Segundo o Grupo Phooto, uma viagem em família costuma terminar com centenas de fotos no celular e nenhuma delas impressa. Para mudar esse padrão, a Nuklio Viagens, marca do Grupo Phooto, passou a utilizar inteligência artificial para montar fotolivros de viagem em cerca de cinco minutos. O viajante envia as fotos e grava relatos em áudio; o sistema seleciona as imagens, organiza a sequência, faz a diagramação e redige os textos do livro, sem a participação de designer ou editor. O livro é impresso e entregue na casa do cliente alguns dias depois.

A tecnologia surge em um cenário de produção massiva de imagens digitais. Levantamento do site Photutorial estima que cerca de 2,1 trilhões de fotos tenham sido registradas no mundo em 2025, a grande maioria por smartphones. A consultoria Rise Above Research, especializada no mercado de imagem, projeta que o volume anual se aproxime de 2,5 trilhões até 2030 e anunciou que prepara um estudo sobre os motivos que levam consumidores a abandonar a criação de fotolivros antes de concluí-los.

É nessa etapa que a inteligência artificial atua. O processo combina até nove modelos de IA, cada um responsável por uma parte do trabalho, da análise das imagens à redação e à diagramação das páginas. Os relatos gravados pelo viajante, como a descrição de um pôr do sol, de um jantar ou de um imprevisto que virou história, são transformados nos textos que acompanham as fotos ao longo das páginas. Diferentemente dos fotolivros tradicionais, álbuns impressos em formato de livro nos quais o próprio cliente escolhe as fotos e monta cada página, o sistema dispensa a seleção de imagens, a definição do layout e a escrita de legendas.

O resultado é um livro de 23x31 cm, com 40 páginas e encadernação do tipo layflat, na qual as páginas abrem totalmente na horizontal e permitem que uma mesma imagem ocupe as duas folhas sem interrupção na dobra central. A impressão é feita em papel com acabamento fosco.

Para Fabio Zausner, CEO do Grupo Phooto, a tecnologia resolve um comportamento comum entre viajantes. "Todo mundo quer ter a viagem num livro, mas quase ninguém tem tempo de montar. A IA resolve isso: em cinco minutos, a viagem passa a existir para sempre", afirma.

Além do site da marca, o fotolivro é distribuído por agências de viagem, operadoras e hotéis parceiros, que podem incluí-lo no pacote antes do embarque. O livro é produzido depois que o viajante retorna, o que estende o relacionamento da agência com o cliente para o período posterior à viagem.

A Nuklio Viagens integra a Nuklio, casa de marcas de foto-produtos do Grupo Phooto, que reúne verticais voltadas à transformação de fotos digitais em produtos impressos com apoio de inteligência artificial.