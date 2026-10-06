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Nova Mamoré, berço de Marcos Rogério, dá 77,79% dos votos ao governador eleito

Marcos Rogério recebeu 11.506 votos no município e abriu 69,96 pontos percentuais sobre o segundo colocado; desempenho amplia resultado obtido na cidade em 2022

06/10/2026 09h23
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
Divulgação

 Nova Mamoré voltou a figurar entre os principais redutos eleitorais de Marcos Rogério na disputa pelo Governo de Rondônia. Berço político do governador eleito, o município entregou ao candidato 11.506 dos 14.792 votos válidos registrados em 2026, o equivalente a 77,79%.

A votação teve peso simbólico dentro da vitória de Marcos Rogério no primeiro turno. Em Nova Mamoré, o segundo colocado obteve 7,83% dos votos válidos. A distância chegou a 69,96 pontos percentuais, a maior vantagem proporcional de Marcos Rogério sobre o segundo colocado entre os municípios apresentados no levantamento.

O resultado de 2026 ampliou uma vantagem que já havia aparecido quatro anos antes. Na eleição de 2022, Marcos Rogério recebeu 7.633 votos em Nova Mamoré, correspondentes a 60,69% dos válidos. Marcos Rocha obteve 18,65%, deixando uma diferença de 42,04 pontos percentuais entre os dois.

Entre uma eleição e outra, a votação de Marcos Rogério no município aumentou em 3.873 votos. A participação dele entre os votos válidos passou de 60,69% para 77,79%, crescimento de 17,10 pontos percentuais.

O município é administrado pelo prefeito Marcélio Brasileiro, atual presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM). Marcélio também atuou como coordenador da campanha de Marcos Rogério. O desempenho obtido em Nova Mamoré reforça a importância do município dentro da trajetória eleitoral do governador eleito.

No resultado geral de Rondônia, Marcos Rogério terminou a eleição de 2026 com 537.370 votos. Adaílton Fúria recebeu 189.547, Hildon Chaves somou 134.355 e Expedito Netto chegou a 72.851. Ao todo, a disputa registrou 945.058 votos válidos.

A comparação entre 2022 e 2026 mostra que Nova Mamoré não apenas manteve a preferência por Marcos Rogério, como ampliou de forma expressiva sua votação no município. De 7.633 para 11.506 votos, o desempenho consolidou a cidade como um dos pontos de maior força eleitoral do governador eleito em Rondônia

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