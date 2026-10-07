Como a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisual

Quando um filme dublado chega ao cinema, o público ouve apenas o resultado final de um processo que envolve diferentes profissionais. Da tradução e adaptação do roteiro à direção, gravação, mixagem e controle de qualidade, cada etapa é importante para preservar a essência da obra e aproximá-la do público brasileiro.

Um exemplo recente é "A Princesa e o Plebeu", animação que estreia em 22 de outubro, somente nos cinemas, com distribuição da A2 Filmes. A All Dub Estúdio participou da tradução, direção e dublagem da produção.

Inspirada em um conto de fadas tcheco, a animação acompanha a Princesa Carolina, conhecida por seu orgulho, e o jovem Rei Benjamin, que, após ser rejeitado por ela, decide se disfarçar de jardineiro para tentar conquistá-la. No decorrer da história, os dois descobrem uma flor que reage à música e embarcam em uma aventura para escapar do vilão Maximus.

"Uma dublagem não é apenas uma tradução falada. Existe um trabalho de interpretação e adaptação para que a história mantenha sua essência e, ao mesmo tempo, soe natural para o público brasileiro. Cada escolha de voz e cada detalhe da gravação contribuem para essa experiência", explica Ana Motta, CEO da All Dub Estúdio.

Da tradução à voz

O processo começa com a tradução e adaptação do roteiro. As falas precisam preservar o sentido e a intenção da obra original, considerando as características dos personagens e a sincronização com os movimentos em cena. Depois, a direção de dublagem define as vozes e orienta as gravações. Normalmente, os dubladores trabalham individualmente, acompanhando as cenas e reproduzindo em português as emoções e nuances da atuação original.

Após as gravações, os diálogos são integrados às músicas e aos efeitos sonoros na mixagem. O material ainda passa por revisão e controle de qualidade antes de chegar às telas.

Dublagem e acessibilidade

Além de aproximar produções de diferentes idiomas do público brasileiro, a dublagem pode integrar uma experiência audiovisual mais acessível, ao lado de recursos como audiodescrição, Libras e legendagem descritiva.

"Cada recurso atende a uma necessidade diferente. Quando pensamos em acessibilidade audiovisual, precisamos considerar as barreiras que podem impedir uma pessoa de acessar uma história e buscar diferentes caminhos para reduzi-las", afirma a CEO.

Valorização profissional em meio ao avanço da inteligência artificial

O trabalho de dublagem está inserido ainda em um debate maior sobre a valorização dos profissionais do setor. O PL 1.376/22, em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe que dublagens e legendagens em português de obras audiovisuais estrangeiras ofertadas comercialmente no Brasil sejam realizadas por empresas sediadas no país e profissionais residentes no território nacional.

Já o PL 2.338/23, aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara, estabelece regras para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial e aborda questões relacionadas a direitos autorais e ao uso de conteúdos protegidos.

"A inteligência artificial pode trazer novas possibilidades para o audiovisual, mas é fundamental discutir como preservar a autoria e os direitos dos profissionais. A voz envolve interpretação, identidade e criação, e seu uso precisa acontecer com transparência e respeito", avalia Ana Motta.

A dublagem que chega às telas é, assim, resultado de uma cadeia criativa que começa no texto, ganha vida na interpretação e termina na construção sonora que acompanha cada cena.

Sobre a All Dub Estúdio

Há 11 anos no mercado audiovisual, a All Dub Estúdio é uma empresa brasileira especializada em dublagem, localização audiovisual e acessibilidade comunicacional. Com atuação em projetos nacionais e internacionais, oferece soluções para estúdios de cinema, produtoras, distribuidoras, plataformas de streaming e grandes players do setor. Seu trabalho reúne profissionais especializados, tecnologia e processos criativos para adaptar conteúdos, preservar suas narrativas e ampliar as possibilidades de acesso a diferentes públicos.