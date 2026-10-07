Thermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalício

O Thermas Acqualinda, complexo aquático e turístico instalado em Andradina, no interior de São Paulo, iniciou a comercialização do Passaporte Vitalício Acqualinda, produto que assegura ao titular acesso "permanente e ilimitado ao parque e ao ecossistema de lazer do empreendimento. A operação comercial é conduzida pela Vitrine Comercializadora, especializada na venda de títulos e passaportes de clubes, parques e resorts, e prevê um número restrito de unidades disponíveis.

A modalidade cria uma alternativa ao ingresso avulso e muda a relação entre o público e o complexo. Em vez de adquirir entrada a cada visita, o titular passa a ter acesso contínuo às atrações, com diferentes opções de planos de pagamento. O empreendimento já está estruturado e em plena operação, condição que permite ao interessado conhecer o parque antes de aderir ao passaporte.

Instalado às margens da Rodovia Marechal Rondon, o Acqualinda distribui suas atrações por mais de 200 mil metros quadrados e é descrito pelo empreendimento como o maior complexo aquático e turístico da América Latina. Segundo informações divulgadas pelo próprio parque, a estrutura tem capacidade para até 15 mil visitantes por dia e recebeu investimento de R$ 500 milhões. O conjunto reúne quatro áreas temáticas: piscina de ondas, rio lento de mil metros, praia artificial e o Parque dos Dinossauros, com réplicas animatrônicas e tirolesa de 140 metros.

Relação de longo prazo com as famílias

Para Mário Celso Lopes, idealizador do Acqualinda, o formato de acesso permanente nasceu da observação do comportamento do público desde a abertura. "O período de operação foi muito importante para entendermos como as pessoas estão se relacionando com o Acqualinda. Percebemos que, para muitas famílias, a experiência não termina em uma primeira visita. Existe o desejo de voltar, de aproveitar o parque em diferentes momentos do ano e de transformar o complexo em uma opção de lazer recorrente", afirma.

O empreendedor avalia que o produto vai além de uma modalidade de ingresso e funciona como instrumento de aproximação com o público. Ele acrescenta que a mudança altera a forma como a família organiza o próprio lazer. "Em vez de planejar uma visita como um acontecimento excepcional, o parque passa a fazer parte das possibilidades do cotidiano: um passeio de fim de semana, uma comemoração, um período de férias ou simplesmente um dia diferente em família", explica.

Segundo o idealizador, há ainda uma dimensão afetiva associada à frequência. "Quando uma criança cresce frequentando o mesmo lugar, cada visita pode representar uma experiência diferente. Ela vai descobrindo novas atrações, criando memórias e acompanhando a evolução do próprio parque", detalha.

Efeito sobre o turismo regional

Andradina não integra as rotas turísticas tradicionais de São Paulo, e o complexo alterou a posição do município no mapa do entretenimento. "O Acqualinda ajudou a colocar Andradina e toda a região em uma nova perspectiva dentro do turismo e do entretenimento. Quando você cria um destino capaz de atrair visitantes de outras cidades e estados, isso movimenta uma cadeia muito maior do que apenas o próprio parque", observa Mário Celso Lopes.

Estrutura da operação comercial

Responsável pela comercialização do passaporte, a Vitrine atua há mais de quatro décadas na venda de títulos para clubes, parques e resorts. Para Nilson Carvalho, CEO da empresa, o histórico acumulado define o desenho do produto e o formato do atendimento. "Em mais de 40 anos, aprendemos que vender um título vitalício não é apenas uma transação: é o início de uma relação de longo prazo. Isso exige uma operação comercial madura, com processos bem definidos de abordagem, qualificação e pós-venda", identifica.

O executivo destaca que o estágio atual do empreendimento favorece a transparência da negociação, uma vez que o cliente pode conhecer o produto antes de adquirir o passaporte. Segundo ele, a combinação entre a solidez do empreendimento e a metodologia comercial da Vitrine é o que diferencia essa operação.

Nilson menciona que a limitação do número de vagas integra a proposta de valor e não se restringe a uma estratégia de comunicação. "Quando o número de passaportes é restrito, estamos garantindo qualidade de experiência para quem adquire", diz. O processo, conforme descreve, exige planejamento rigoroso, com definição do público prioritário, treinamento de equipes comerciais especializadas, canais adequados de distribuição e um relacionamento que respeite o tempo de decisão do cliente.

Na avaliação do CEO da Vitrine, o setor de clubes, parques e resorts vive um momento de maturidade e de crescimento consistente, com o brasileiro passando a tratar o lazer como investimento, e não como gasto. "O modelo de acesso vitalício responde diretamente a isso: em vez de pagar ingresso toda vez que quer aproveitar um destino, o cliente faz uma adesão única e passa a ter esse espaço como parte da sua vida", pondera.

A parceria entre as duas empresas, compartilha Nilson Carvalho, indica um movimento mais amplo de empreendimentos de grande porte e com estrutura consolidada em busca de formas mais sofisticadas e sustentáveis de relacionamento com o público. Para o executivo, o passaporte vitalício responde a uma mudança de comportamento que já ocorreu entre os consumidores.

Com a nova frente comercial, o Acqualinda passa a combinar a operação do parque com um modelo de adesão que projeta a relação com o visitante para o longo prazo. A expectativa dos dois grupos é consolidar o complexo como destino recorrente para famílias de diferentes regiões do país e ampliar a previsibilidade do fluxo de público em Andradina.

Informações detalhadas sobre o passaporte estão disponíveis no site oficial. Para conhecer mais sobre a Vitrine Comercializadora, basta consultar o canal da empresa no Instagram.

*Válido de acordo com o funcionamento do Thermas Acqualinda e condicionado ao cumprimento das obrigações contratuais, inclusive taxa anual de manutenção após o período de isenção.