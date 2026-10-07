Quarta, 07 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,

Euro

R$ 5,59

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeProjeto Menina Moça Mulher promove evento de Outubro RosaEntretenimentoComo a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisualSociedadeCrédito de carbono de alta qualidade sobe 75%, diz MSCIEntretenimentoThermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalícioPolíticaApós entendimento do STF, Câmara de vereadores de Pimenta Bueno reprova contas do Delegado Araújo
Entretenimento Entretenimento

Thermas Acqualinda inicia venda de passaporte vitalício

Em parceria com a Vitrine Comercializadora, o complexo de Andradina (SP) passa a oferecer acesso *permanente e ilimitado ao parque aquático e às demais áreas de lazer, em oferta com número restrito de unidades voltada a famílias que buscam um dest...

07/10/2026 13h14
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação Acqualinda
Divulgação Acqualinda

O Thermas Acqualinda, complexo aquático e turístico instalado em Andradina, no interior de São Paulo, iniciou a comercialização do Passaporte Vitalício Acqualinda, produto que assegura ao titular acesso "permanente e ilimitado ao parque e ao ecossistema de lazer do empreendimento. A operação comercial é conduzida pela Vitrine Comercializadora, especializada na venda de títulos e passaportes de clubes, parques e resorts, e prevê um número restrito de unidades disponíveis.

A modalidade cria uma alternativa ao ingresso avulso e muda a relação entre o público e o complexo. Em vez de adquirir entrada a cada visita, o titular passa a ter acesso contínuo às atrações, com diferentes opções de planos de pagamento. O empreendimento já está estruturado e em plena operação, condição que permite ao interessado conhecer o parque antes de aderir ao passaporte.

Instalado às margens da Rodovia Marechal Rondon, o Acqualinda distribui suas atrações por mais de 200 mil metros quadrados e é descrito pelo empreendimento como o maior complexo aquático e turístico da América Latina. Segundo informações divulgadas pelo próprio parque, a estrutura tem capacidade para até 15 mil visitantes por dia e recebeu investimento de R$ 500 milhões. O conjunto reúne quatro áreas temáticas: piscina de ondas, rio lento de mil metros, praia artificial e o Parque dos Dinossauros, com réplicas animatrônicas e tirolesa de 140 metros.

Relação de longo prazo com as famílias

Para Mário Celso Lopes, idealizador do Acqualinda, o formato de acesso permanente nasceu da observação do comportamento do público desde a abertura. "O período de operação foi muito importante para entendermos como as pessoas estão se relacionando com o Acqualinda. Percebemos que, para muitas famílias, a experiência não termina em uma primeira visita. Existe o desejo de voltar, de aproveitar o parque em diferentes momentos do ano e de transformar o complexo em uma opção de lazer recorrente", afirma.

O empreendedor avalia que o produto vai além de uma modalidade de ingresso e funciona como instrumento de aproximação com o público. Ele acrescenta que a mudança altera a forma como a família organiza o próprio lazer. "Em vez de planejar uma visita como um acontecimento excepcional, o parque passa a fazer parte das possibilidades do cotidiano: um passeio de fim de semana, uma comemoração, um período de férias ou simplesmente um dia diferente em família", explica.

Segundo o idealizador, há ainda uma dimensão afetiva associada à frequência. "Quando uma criança cresce frequentando o mesmo lugar, cada visita pode representar uma experiência diferente. Ela vai descobrindo novas atrações, criando memórias e acompanhando a evolução do próprio parque", detalha.

Efeito sobre o turismo regional

Andradina não integra as rotas turísticas tradicionais de São Paulo, e o complexo alterou a posição do município no mapa do entretenimento. "O Acqualinda ajudou a colocar Andradina e toda a região em uma nova perspectiva dentro do turismo e do entretenimento. Quando você cria um destino capaz de atrair visitantes de outras cidades e estados, isso movimenta uma cadeia muito maior do que apenas o próprio parque", observa Mário Celso Lopes.

Estrutura da operação comercial

Responsável pela comercialização do passaporte, a Vitrine atua há mais de quatro décadas na venda de títulos para clubes, parques e resorts. Para Nilson Carvalho, CEO da empresa, o histórico acumulado define o desenho do produto e o formato do atendimento. "Em mais de 40 anos, aprendemos que vender um título vitalício não é apenas uma transação: é o início de uma relação de longo prazo. Isso exige uma operação comercial madura, com processos bem definidos de abordagem, qualificação e pós-venda", identifica.

O executivo destaca que o estágio atual do empreendimento favorece a transparência da negociação, uma vez que o cliente pode conhecer o produto antes de adquirir o passaporte. Segundo ele, a combinação entre a solidez do empreendimento e a metodologia comercial da Vitrine é o que diferencia essa operação.

Nilson menciona que a limitação do número de vagas integra a proposta de valor e não se restringe a uma estratégia de comunicação. "Quando o número de passaportes é restrito, estamos garantindo qualidade de experiência para quem adquire", diz. O processo, conforme descreve, exige planejamento rigoroso, com definição do público prioritário, treinamento de equipes comerciais especializadas, canais adequados de distribuição e um relacionamento que respeite o tempo de decisão do cliente.

Na avaliação do CEO da Vitrine, o setor de clubes, parques e resorts vive um momento de maturidade e de crescimento consistente, com o brasileiro passando a tratar o lazer como investimento, e não como gasto. "O modelo de acesso vitalício responde diretamente a isso: em vez de pagar ingresso toda vez que quer aproveitar um destino, o cliente faz uma adesão única e passa a ter esse espaço como parte da sua vida", pondera.

A parceria entre as duas empresas, compartilha Nilson Carvalho, indica um movimento mais amplo de empreendimentos de grande porte e com estrutura consolidada em busca de formas mais sofisticadas e sustentáveis de relacionamento com o público. Para o executivo, o passaporte vitalício responde a uma mudança de comportamento que já ocorreu entre os consumidores.

Com a nova frente comercial, o Acqualinda passa a combinar a operação do parque com um modelo de adesão que projeta a relação com o visitante para o longo prazo. A expectativa dos dois grupos é consolidar o complexo como destino recorrente para famílias de diferentes regiões do país e ampliar a previsibilidade do fluxo de público em Andradina.

Informações detalhadas sobre o passaporte estão disponíveis no site oficial. Para conhecer mais sobre a Vitrine Comercializadora, basta consultar o canal da empresa no Instagram.

*Válido de acordo com o funcionamento do Thermas Acqualinda e condicionado ao cumprimento das obrigações contratuais, inclusive taxa anual de manutenção após o período de isenção.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Entretenimento Como a dublagem nasce e amplia o acesso ao audiovisual
Entretenimento De Pouso Alegre ao Brasil: um encontro pela cidadania
Entretenimento Reputação do CEO representa quase metade do valor de mercado
Entretenimento Mattel lança linha de brinquedos para o Dia das Crianças
Entretenimento BBB 27 terá comentários do influenciador Eldo Gomes
Entretenimento Advogada critica filme de terror que usa personagens cristãs
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
34°
Parcialmente nublado

Mín. 23° Máx. 42°

39° Sensação
9.25 km/h Vento
52% Umidade do ar
20% (0.13mm) Chance de chuva
Amanhã (08/10)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuvas esparsas
Sexta (09/10)

Mín. 25° Máx. 43°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Justiça Eleitoral manda Sílvia Cristina tirar do ar 18 grupos secretos de WhatsApp, multa pode chegar a R$ 540 mil Grupos funcionavam escondidos da Justiça Eleitoral, fora de qualquer fiscalização; candidata tem 24 horas para apagar todo o conteúdo
2
Política - Há 5 dias atrás TRE-RO confirma fraude e ordena remoção imediata de áudio falso atribuído a Bruno Scheid
3
Política - Há 6 dias atrás Após pedido de Bruno Scheid, TRE exige que responsáveis por divulgar áudio falso contra o candidato apresentem provas
4
Política - Há 4 dias atrás Rondônia levanta a voz com Bruno Scheid na reta final da campanha
5
Política - Há 4 dias atrás Pesquisa Veritá mostra Bruno Scheid com 53,1% dos votos válidos na reta final pelo Senado
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias