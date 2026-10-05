Edital da Câmara dos Deputados: 184 vagas e R$ 33,8 mil

A Câmara dos Deputados publicou o edital do novo concurso público para o cargo de Analista Legislativo. A seleção oferece 184 oportunidades, sendo 66 para preenchimento imediato e 118 para formação de cadastro de reserva.

As vagas são destinadas a candidatos com formação de nível superior e estão distribuídas entre 11 especialidades: Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museologia e Registro e Redação.

A remuneração inicial prevista é de R$ 32.070,88. Com o auxílio-alimentação de R$ 1.784,42, os ganhos podem chegar a R$ 33.855,30. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, e a lotação dos aprovados ocorrerá em Brasília.

As inscrições serão realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, entre as 10h de 15 de outubro e as 18h de 17 de novembro. A taxa é de R$ 130. O prazo para solicitar isenção também começa em 15 de outubro e termina no dia 23 do mesmo mês, conforme as regras previstas no edital.

A prova objetiva e a prova discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. A avaliação objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos básicos e específicos.

Para as especialidades de Comunicação Social, Documentação e Informação Legislativa, Museólogo e Registro e Redação, a prova discursiva será composta por duas questões de conhecimentos específicos e uma peça técnica. Para as especialidades de Engenharia, a etapa terá três questões discursivas.

O edital da Câmara dos Deputados prevê ainda que os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime estatutário. O prazo de validade do concurso será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Cronograma do concurso