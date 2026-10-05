Segunda, 05 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 4,99

Euro

R$ 5,6

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeEdital da Câmara dos Deputados: 184 vagas e R$ 33,8 milEntretenimentoMattel lança linha de brinquedos para o Dia das CriançasSociedade‘Treinão Pela Vida’ de hospital arrecada 182 brinquedosEntretenimentoBBB 27 terá comentários do influenciador Eldo GomesTurismoBahia Terra Turismo detalha logística de roteiros locais
Sociedade Sociedade

Edital da Câmara dos Deputados: 184 vagas e R$ 33,8 mil

Concurso Público para Analista Legislativo exige nível superior; inscrições começam em 15 de outubro e provas serão aplicadas em janeiro de 2027

05/10/2026 17h49
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Pexels - Edital Publicado
Pexels - Edital Publicado

A Câmara dos Deputados publicou o edital do novo concurso público para o cargo de Analista Legislativo. A seleção oferece 184 oportunidades, sendo 66 para preenchimento imediato e 118 para formação de cadastro de reserva.

As vagas são destinadas a candidatos com formação de nível superior e estão distribuídas entre 11 especialidades: Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museologia e Registro e Redação.

A remuneração inicial prevista é de R$ 32.070,88. Com o auxílio-alimentação de R$ 1.784,42, os ganhos podem chegar a R$ 33.855,30. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, e a lotação dos aprovados ocorrerá em Brasília.

As inscrições serão realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, entre as 10h de 15 de outubro e as 18h de 17 de novembro. A taxa é de R$ 130. O prazo para solicitar isenção também começa em 15 de outubro e termina no dia 23 do mesmo mês, conforme as regras previstas no edital.

A prova objetiva e a prova discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. A avaliação objetiva terá 180 itens no formato certo ou errado, divididos entre conhecimentos básicos e específicos.

Para as especialidades de Comunicação Social, Documentação e Informação Legislativa, Museólogo e Registro e Redação, a prova discursiva será composta por duas questões de conhecimentos específicos e uma peça técnica. Para as especialidades de Engenharia, a etapa terá três questões discursivas.

O edital da Câmara dos Deputados prevê ainda que os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime estatutário. O prazo de validade do concurso será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Cronograma do concurso

  • Pedido de isenção: de 15 a 23 de outubro de 2026
  • Inscrições: de 15 de outubro a 17 de novembro de 2026
  • Pagamento da taxa: até 19 de novembro de 2026
  • Consulta aos locais de prova: 22 de dezembro de 2026
  • Provas objetiva e discursiva: 17 de janeiro de 2027
  • Resultado final: 30 de abril de 2027
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sociedade ‘Treinão Pela Vida’ de hospital arrecada 182 brinquedos
Sociedade Cirurgia robótica amplia precisão e segurança na Urologia
Sociedade ONG lança coalizão para transformar o tema da infância
Sociedade Etecs de São Paulo superam média da OCDE no Pisa 2025
Sociedade Prompt injection em petições deflagra multas a advogados
Sociedade Nova lei altera o CTN e amplia soluções tributárias
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
34°
Tempo nublado

Mín. 23° Máx. 41°

37° Sensação
7.42 km/h Vento
46% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (06/10)

Mín. 24° Máx. 42°

Chuvas esparsas
Quarta (07/10)

Mín. 25° Máx. 43°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 4 dias atrás Justiça Eleitoral manda Sílvia Cristina tirar do ar 18 grupos secretos de WhatsApp, multa pode chegar a R$ 540 mil Grupos funcionavam escondidos da Justiça Eleitoral, fora de qualquer fiscalização; candidata tem 24 horas para apagar todo o conteúdo
2
Política - Há 5 dias atrás Bruno Scheid e Nikolas Ferreira levantam “Fora Lula” e “Fora Moraes” em Ji-Paraná: “A gente vai estar lá para combater”
3
Política - Há 4 dias atrás Após pedido de Bruno Scheid, TRE exige que responsáveis por divulgar áudio falso contra o candidato apresentem provas
4
Cidades - Há 5 dias atrás Debate sobre PPPs será realizado na capital e distritos ribeirinhos
5
Política - Há 5 dias atrás Hildon garantirá acesso da população à moradia e à propriedade rural
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias