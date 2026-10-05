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‘Treinão Pela Vida’ de hospital arrecada 182 brinquedos

As doações serão utilizadas nas atividades especiais promovidas pelas unidades ao longo do Dia das Crianças e do Natal Solidário.

05/10/2026 16h24
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação / INDSH
Divulgação / INDSH

O Complexo Hospitalar de Barcarena, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), arrecadou 182 brinquedos durante o evento ‘Treinão Pela Vida’, como parte da campanha Setembro Amarelo, sobre saúde mental e valorização da vida. A iniciativa reuniu cerca de 200 profissionais da unidade e da comunidade.

Entre os itens recebidos estão bonecas, carrinhos, jogos, bolas, brinquedos educativos, pelúcias e outros presentes. Os materiais serão utilizados nas atividades especiais promovidas pelas unidades ao longo do Dia das Crianças e do Natal Solidário.

Para o diretor executivo do Complexo Hospitalar de Barcarena, Diego Carlis, a iniciativa também foi uma oportunidade de fortalecer a integração entre os profissionais. "Iniciativas como o Treinão pela Vida reforçam o compromisso do Complexo Hospitalar de Barcarena com uma cultura de cuidado que vai além da assistência à saúde", explica Diego. "Promover integração, bem-estar e solidariedade entre nossos colaboradores também faz parte de uma gestão que valoriza as pessoas e fortalece os vínculos com a comunidade".

A psicóloga organizacional do Complexo Hospitalar de Barcarena, Lene Calandrini, destaca que a iniciativa demonstra como a promoção da saúde mental também pode acontecer por meio de ações coletivas e de cuidado com o outro. "Falar sobre valorização da vida também é falar sobre vínculos, acolhimento e a importância de estarmos atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Quando conseguimos unir atividade física, convivência e solidariedade, criamos um espaço que favorece o bem-estar e reforça que ninguém precisa passar por momentos difíceis sozinho. A arrecadação dos brinquedos amplia ainda mais esse propósito, porque transforma a mobilização em um gesto concreto de cuidado com outras pessoas".

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, entidade filantrópica sem fins lucrativos fundada em 1959, emprega cerca de 7.600 trabalhadores diretos e administra 23 unidades de saúde — hospitais e Unidades de Pronto Atendimento — em sete estados, totalizando mais de 1.360 leitos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atendendo a uma população potencial de 10 milhões de pessoas.

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