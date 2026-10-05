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ONG lança coalizão para transformar o tema da infância

Aliança Nacional Pela Infância e Desenvolvimento (ANID) foi apresentada na USP com apoio do MPT, MEC, OAB e Instituto Ayrton Senna; iniciativa propõe ações integradas para erradicar o trabalho infantil e estruturar o capital humano do país.

05/10/2026 14h12
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Acervo próprio - ONG Todos Por Um
Acervo próprio - ONG Todos Por Um

Com o objetivo de alçar a proteção e a formação de crianças e adolescentes ao centro da agenda de desenvolvimento econômico e social do país, a ONG Todos Por Um oficializou a criação da Aliança Nacional Pela Infância e Desenvolvimento (ANID). O lançamento, realizado em setembro na Faculdade de Direito da USP, reuniu lideranças do Poder Público – como o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Gláucio Araújo de Oliveira –, do setor privado e da sociedade civil em um compromisso conjunto para combater a exploração infantil e ampliar o acesso à educação integral no Brasil.

Idealizada pelo advogado Daniel Senna, fundador e presidente da ONG Todos Por Um — que atua na defesa dos direitos da infância desde os 14 anos de idade —, a ANID nasce com respaldo institucional de peso. A coalizão conta com a presença e o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), Ministério da Educação (MEC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Instituto Ayrton Senna.

A proposta central da ANID é estabelecer um monitoramento rigoroso e contínuo dos dados de exploração infantil e de pobreza multidimensional. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, presente no evento, a persistência da exploração da mão de obra infantil exige ações enérgicas. Ele destacou que a Aliança será fundamental não apenas para acompanhar e promover políticas públicas de erradicação, mas também para cobrar o cumprimento das cotas de contratação de jovens aprendizes pelas empresas.

O impacto da oportunidade: o caso Jeremias Lima O evento foi marcado por um momento comovente. Jeremias Lima, de 39 anos, atual supervisor de Engenharia da Andrade Gutierrez, emocionou o público ao compartilhar sua trajetória. Vítima de trabalho infantil na infância — condição que chegou a ser retratada no Globo Repórter e exibida no evento de lançamento —, Jeremias teve sua vida transformada ao ser adotado por um casal de Angra dos Reis, que lhe garantiu acesso aos estudos e acolhimento. "Queria que o Brasil tivesse mais casais como meus pais", declarou.

Para Daniel Senna, a história de Jeremias é a prova de que o país desperdiça talentos diariamente pela omissão. "Temos muitos recursos naturais, mas desprezamos a nossa maior riqueza, que são os futuros cientistas, empresários e artistas. Quem não percebe, não se mobiliza e atribui a causa apenas a governos transitórios, faz a escolha de atrasar o Brasil. É contra esse atraso que lançamos hoje este compromisso diante de todos e que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas que querem um Brasil financeiramente desenvolvido", afirmou Senna. "Investir na infância significa formar o capital humano de que o Brasil precisará nas próximas décadas para o desenvolvimento socioeconômico. Um dos objetivos da Todos Por Um é o combate ao trabalho infantil e todo tipo de proteção e acolhimento de crianças (desde o nascimento, e não apenas de adolescentes, cuja faixa etária se inicia aos 14 anos), como recurso natural mais importante para o desenvolvimento do país."

Quatro frentes de atuação e próximos passos Para garantir que o compromisso ultrapasse o evento de lançamento, a ANID estruturou sua atuação em quatro frentes práticas:

  1. Articulação: integrar e potencializar ações de enfrentamento ao trabalho infantil, ao abandono e à vulnerabilidade social.
  2. Ampliação de Acesso: expandir a oferta de educação integral, cultura e esporte.
  3. Engajamento Intersetorial: unir empresas, universidades e organizações sociais em projetos com metas verificáveis.
  4. Monitoramento: acompanhar os resultados práticos das iniciativas para orientar expansões e ajustes.

O próximo passo da coalizão, sob o lema Preparar a infância. Transformar o Brasil, é a estruturação dos grupos de trabalho intersetoriais. Nesta etapa, serão definidos os projetos específicos, as responsabilidades de cada parceiro e os indicadores de sucesso que permitirão mensurar, na prática, a mudança na vida das crianças e adolescentes atendidos.

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