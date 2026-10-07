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Bruno Scheid afirma que Flávio Bolsonaro se comprometeu a fortalecer o Hospital de Amor em Rondônia

Em meio a boatos nas redes sociais, senador eleito relata conversa com o presidenciável, reafirma compromisso com a instituição e anuncia projeto para ampliar a arrecadação

07/10/2026 17h57
Por: Redação Fonte: Redação
Reprodução
Reprodução

O senador eleito Bruno Scheid (PL) afirmou que recebeu de Flávio Bolsonaro (PL) o compromisso de ajudar a fortalecer o Hospital de Amor em Rondônia. A declaração foi feita em uma transmissão nas redes sociais, após uma reunião em Brasília, em resposta a vídeos que associam o resultado das eleições à interrupção de recursos para a instituição.

Segundo Bruno, o atendimento aos pacientes com câncer está entre as prioridades que levou à conversa com o candidato à Presidência da República. Ao apresentar os projetos que pretende desenvolver para o hospital, o senador eleito disse ter recebido uma resposta direta de Flávio.

“Já conversei com o Flávio Bolsonaro hoje, já falei quais são os projetos que eu vou fazer para o hospital dentro do estado de Rondônia e ele já disse: ‘Bruno, vou te ajudar a melhorar ainda mais o Hospital de Amor do estado de Rondônia’”, relatou.

Flávio terminou o primeiro turno na liderança e disputa a segunda etapa da eleição presidencial contra o candidato do PT. Bruno está na capital federal participando de reuniões com o presidenciável e outros parlamentares eleitos.

Na manifestação, Scheid rejeitou a ideia de que o futuro do hospital dependa da eleição ou da derrota de determinados políticos. Também afirmou que sua equipe já trabalha em iniciativas para ampliar o apoio à instituição.

“Esse não é um hospital do Bruno, ou do Marcos Rogério, ou do Fernando, ou do Jaime, ou dos deputados federais. Esse é um hospital de todo rondoniense”, declarou.

Bruno criticou o uso de mensagens que provoquem insegurança em pacientes e familiares. Para o senador eleito, a gravidade do tratamento contra o câncer exige responsabilidade de quem divulga informações sobre a continuidade do atendimento.

“Quem sofre do câncer já é tão dolorido, mexer com o consciente das pessoas chega a ser desumano”, afirmou.

A Pecuária que cura

Entre as iniciativas apresentadas, Bruno anunciou o desenvolvimento do programa “A Pecuária Que Cura”, que pretende mobilizar produtores rurais e ampliar a arrecadação em benefício do Hospital de Amor.

Segundo ele, a proposta inclui um grande evento anual e o reconhecimento da contribuição dos pecuaristas que já ajudam a manter a instituição. O senador eleito defendeu que essa mobilização tenha como foco os pacientes e a participação da sociedade rondoniense.

“Não vai ter lá a cara do Bruno ou de qualquer outra pessoa, vai ter a cara do rondoniense”, disse.

Ao encerrar a transmissão, Bruno reafirmou seu compromisso com o hospital e pediu cuidado com os vídeos que circulam nas redes sociais.

“Hospital de Amor não vai fechar as portas, nós vamos melhorar ele”, declarou.

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