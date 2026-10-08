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Laerte Gomes destaca importância da Corrida Marco Zero para esporte e saúde

Deputado participou do lançamento da edição 2026 em Ji-Paraná.

08/10/2026 18h02
Por: Redação Fonte: Redação
Divulgação
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O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou, nesta quinta-feira (8), em Ji-Paraná, da apresentação da Corrida Internacional Marco Zero 2026, que chega à sua segunda edição após o sucesso alcançado no ano passado. Durante o encontro, o parlamentar destacou a importância de iniciativas que incentivam a prática esportiva, promovem a saúde e a qualidade de vida, além de contribuírem para o desenvolvimento econômico e turístico do município.

Programada para o dia 22 de novembro, a competição integra as comemorações do aniversário de Ji-Paraná e tem a expectativa de reunir cerca de cinco mil corredores, entre atletas profissionais, amadores e participantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Para Laerte Gomes, eventos dessa natureza representam muito mais do que uma competição esportiva. São iniciativas que estimulam hábitos saudáveis, promovem a integração social e despertam, especialmente entre crianças e jovens, o interesse pelo esporte como instrumento de disciplina, superação e transformação de vidas.

O parlamentar também ressaltou a importância do envolvimento das instituições organizadoras e dos parceiros que trabalham para consolidar a Corrida Marco Zero como uma referência no calendário esportivo de Rondônia.

Realizada pela primeira vez em 20 de abril de 2025, a Corrida Internacional Marco Zero reuniu mais de três mil participantes e 58 atletas do grupo de elite. A competição contou com representantes de diversos estados brasileiros e corredores internacionais, incluindo atletas do Quênia, da Etiópia e da Argentina.

Com provas disputadas pelas ruas e avenidas de Ji-Paraná, a primeira edição chamou a atenção pelo nível técnico dos competidores e pela participação expressiva do público. Entre os destaques estiveram os brasileiros Wendell Jerônimo e Núbia de Oliveira, vencedores da prova principal de 10 quilômetros nas categorias masculina e feminina.

O resultado positivo impulsionou a realização de uma segunda edição ainda maior, com ampliação das oportunidades de participação, valorização dos atletas locais e novas categorias, incluindo atividades voltadas ao público infantil.

Além do incentivo à prática esportiva, a Corrida Marco Zero também movimenta a economia de Ji-Paraná. A presença de atletas, equipes, familiares e visitantes representa oportunidades para o comércio, a rede hoteleira, restaurantes e diversos setores de prestação de serviços.

A edição de 2026 é realizada por meio de uma parceria entre a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ji-Paraná, a Prefeitura Municipal e o Sistema Fecomércio Rondônia, por meio do Sesc, contando ainda com o envolvimento de apoiadores e parceiros da iniciativa.

Divulgação

Durante a programação de lançamento, Laerte Gomes esteve acompanhado do presidente da CDL de Ji-Paraná, Gederson Vigatti; da gerente do Sesc, Ilsandra Garcia; e do secretário municipal de Governo, Yuri Mesquita, que representou a Prefeitura de Ji-Paraná, além de representantes de instituições parceiras, do setor empresarial e da sociedade civil.

O deputado reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelos organizadores e destacou que a união de esforços entre o poder público, o setor empresarial e a sociedade organizada é fundamental para viabilizar eventos que beneficiam a população e fortalecem a imagem de Rondônia.

Ao prestigiar o lançamento da nova edição, Laerte Gomes reafirmou a importância de incentivar projetos que aproximem a população do esporte e contribuam para uma sociedade mais ativa e saudável, valorizando iniciativas que também geram oportunidades e promovem o desenvolvimento regional.

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