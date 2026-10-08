NoPing lança tradutor para jogos online em nova versão

A versão 4.0.50 do NoPing apresenta o iTranslator, ferramenta de tradução com inteligência artificial que permite aos jogadores se comunicarem em diferentes idiomas durante partidas online. O recurso reconhece mensagens faladas, traduz o conteúdo e pode enviá-lo diretamente ao chat de jogos compatíveis.

A novidade busca facilitar a comunicação entre jogadores de diferentes nacionalidades, especialmente em partidas multiplayer que exigem coordenação de estratégias, movimentação e objetivos.

Como funciona o tradutor com IA do NoPing?

O iTranslator permite selecionar o idioma de origem e o idioma de destino. O jogador acessa a seção Ferramentas, escolhe Tradutor IA e configura o microfone. Durante a partida, basta abrir o chat, segurar a tecla F9 e falar. Ao soltar a tecla, a mensagem aparece traduzida. As opções de colagem automática e envio automático também podem ser ativadas.

A ferramenta oferece testes de tradução antes de entrar no jogo. Segundo a orientação exibida no aplicativo, é necessário utilizar o modo janela ou janela sem bordas, pois o tradutor não funciona em tela cheia exclusiva.

Quais idiomas estão disponíveis?

As configurações exibidas confirmam opções como português, inglês, espanhol, russo, francês, alemão, italiano, polonês, ucraniano, sueco, romeno e outros idiomas europeus. O inglês e o espanhol são especialmente úteis para brasileiros que participam de equipes internacionais, enquanto o russo, o francês e o alemão ampliam as possibilidades de comunicação com outras comunidades.

Tradução pode facilitar partidas internacionais

A funcionalidade permite transmitir instruções sem exigir fluência em outro idioma, reduzindo a necessidade de recorrer a tradutores externos. A proposta do recurso está alinhada à ampliação das ferramentas de comunicação do aplicativo. Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing. A precisão da tradução e a compatibilidade dependem do contexto e do jogo utilizado.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários. Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt

Referência:

NOPING. Como usar o novo NoPing: guia completo das ferramentas de conexão, fps e desempenho. guia completo das ferramentas de conexão, FPS e desempenho. 2026. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/1Go4W81z-4m8H4kovM7Ppz6Ay60kp4BHm/edit. Acesso em: 08 out. 2026.