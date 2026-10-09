PMERJ contrata Cesgranrio e edital de oficiais se aproxima

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro formalizou a contratação da Fundação Cesgranrio para organizar o concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais de 2027. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, 8 de outubro, e aumenta a expectativa pela divulgação do edital.

O contrato nº 478/2026 prevê que a banca será responsável pelo planejamento, pela organização e pela realização das duas primeiras etapas da seleção. O documento tem vigência de 12 meses e valor total de R$ 722.400.

Com a contratação da organizadora, o concurso entra em uma das etapas finais antes da abertura oficial. A previsão é de que o edital seja publicado nos próximos dias, já que a definição da banca elimina o principal procedimento administrativo para o lançamento da seleção.

Concurso PMERJ terá 100 vagas para oficiais

O concurso prevê 100 vagas para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMERJ, além da possibilidade de formação de cadastro de reserva. Para concorrer, será necessário ter nível superior completo em Direito.

A primeira fase deverá ser composta por uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal Militar e Direitos Humanos. Na sequência, os candidatos deverão realizar uma prova discursiva com quatro questões dissertativas.

As demais fases previstas incluem preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, exame antropométrico, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame de saúde, exame social e toxicológico e avaliação documental.

Durante o curso de formação, a remuneração prevista para o aluno oficial é de R$ 4.127,16. Após a formação, os valores podem chegar a R$ 10.348,18 no posto de 2º Tenente.

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