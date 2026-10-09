Domingo, 11 de Outubro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
26°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 4,99

Euro

R$ 5,58

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaJônatas França: a vitória de uma nova liderança que surge forte no cenário político de RondôniaPolíticaJônatas França: a vitória de uma nova liderança que surge forte no cenário político de RondôniaSociedadeFAP 2027 é divulgado e abre alerta para custos das empresasTurismoCuboMix lança Lava Tênis de 500 ml para limpeza de calçadosSociedadePlanejamento estratégico faz frente à incerteza em 2027
Sociedade Sociedade

Grupo Gazin: TOP 3 melhores empresas para trabalhar

Pelo quarto ano consecutivo no pódio da categoria Gigantes do GPTW, companhia paranaense destaca gestão humanizada, retenção de talentos e projeção de faturamento de R$ 14,4 bilhões.

09/10/2026 11h03
Por: Redação Fonte: Agência Dino
divulgação/Gazin
divulgação/Gazin

O Grupo Gazin conquistou, pelo quarto ano consecutivo, um lugar no pódio do ranking Great Place to Work (GPTW) Brasil. A conquista reflete a trajetória do grupo — que atua no varejo, atacado, indústria e serviços — e suas práticas relacionadas à cultura organizacional, gestão humanizada e valorização de pessoas.

A confirmação ocorreu durante a cerimônia oficial de premiação na noite de terça-feira (06/10), no Espaço Unimed, em São Paulo, para uma plateia de 1.300 pessoas. O evento reuniu lideranças corporativas, especialistas em Recursos Humanos e representantes das principais companhias do país para reconhecer as organizações que se destacaram pelo clima organizacional e pelo nível de confiança entre colaboradores e gestão.

A premiação deste ano integra a 30ª edição do GPTW Brasil, que contou com a participação de mais de 5 mil empresas. As organizações foram divididas em três categorias, de acordo com o número de funcionários: Médias (100 a 999), Grandes (1.000 a 9.999) e Gigantes (10 mil ou mais). Juntas, as vencedoras impactam mais de 5 milhões de pessoas e representam 3,29% das participantes.

Terceira colocada na categoria Gigantes, a Gazin nasceu em 1966, em Douradina, no interior do Paraná, como uma loja de móveis e eletrodomésticos. Hoje, atua também nos setores industrial, de serviços financeiros e e-commerce, somando cerca de 400 lojas e 12 fábricas de colchões, molas e estofados. A expectativa de faturamento para este ano é de R$ 14,4 bilhões.

Para sustentar esse crescimento, a empresa aposta na combinação de gestão humanizada, desenvolvimento profissional e oportunidades de ascensão na carreira. Apenas no ano passado, 787 funcionários foram promovidos internamente e 708 assumiram posições de liderança. "Nossos funcionários enxergam chances reais de crescimento pessoal e profissional", afirma Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin.

O próprio executivo é exemplo dessa cultura: começou na empresa como vendedor aos 17 anos e passou pelos cargos de gerente de loja, gerente de indústria e diretor comercial até chegar à presidência.

Uma das principais portas de entrada para posições de liderança é o Programa de Formação Gerencial. Nele, colaboradores indicados por seus gestores passam por um processo de avaliação e, durante um ano, alternam treinamentos técnicos e experiências práticas. O currículo abrange gestão financeira, contabilidade, compras, margem e vendas, além de conteúdos ministrados por parceiros externos. A Gazin subsidia de 50% a 100% do valor de cursos técnicos, graduação, pós-graduação e idiomas. Em 2025, o investimento da companhia em educação ultrapassou R$ 640 mil.

A retenção de talentos também faz parte das práticas da empresa, que conta com profissionais com mais de 16 anos de casa, incluindo colaboradores com duas, três e até quatro décadas de atuação. "A Gazin transmite muita segurança para os funcionários", destaca Oliveira, relacionando essa permanência à perspectiva de evolução profissional e à diversidade de caminhos oferecida pelo grupo.

Rigor e celebração

A avaliação do GPTW considera auditorias de práticas culturais e pesquisas anônimas respondidas diretamente pelos funcionários, abordando fatores como oportunidade de crescimento, qualidade de vida, liderança e orgulho de pertencer.

Durante a cerimônia, a delegação do Grupo Gazin subiu ao palco para receber o troféu. "Estar no pódio pelo quarto ano consecutivo reforça que o nosso maior patrimônio sempre foi e continuará sendo as pessoas. Esse prêmio pertence a cada um dos nossos colaboradores, que constroem diariamente um ambiente de respeito, cooperação e orgulho", conclui Gilmar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sociedade FAP 2027 é divulgado e abre alerta para custos das empresas
Sociedade Planejamento estratégico faz frente à incerteza em 2027
Sociedade Cyrela abre seleção para engenheiros civis
Sociedade PMERJ contrata Cesgranrio e edital de oficiais se aproxima
Sociedade Os desafios para industrializar minerais críticos
Sociedade O país que o próximo presidente vai encontrar
Porto Velho, RO
Atualizado às 03h01
26°
Tempo nublado

Mín. 24° Máx. 40°

28° Sensação
3.71 km/h Vento
83% Umidade do ar
20% (0.1mm) Chance de chuva
Amanhã (12/10)

Mín. 25° Máx. 40°

Tempo nublado
Terça (13/10)

Mín. 25° Máx. 42°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid é eleito senador por Rondônia com 474 mil votos Com 474.226 votos, o candidato do PL divide com Fernando Máximo as duas vagas de Rondônia no Senado
2
Política - Há 4 dias atrás Após entendimento do STF, Câmara de vereadores de Pimenta Bueno reprova contas do Delegado Araújo
3
Política - Há 4 dias atrás Contas reprovadas colocam diplomação de Delegado Araújo sob pressão após eleição para a ALE-RO
4
Política - Há 6 dias atrás De novo no topo. Laerte Gomes é o mais votado de Rondônia
5
Entretenimento - Há 6 dias atrás Discussão na Cúpula: Solera, BYD e CITS Traçam o Futuro da Indústria NEV da China
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias