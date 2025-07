Governo de RO intensifica fiscalização e garante segurança e regularidade no transporte intermunicipal em Porto Velho

As inspeções diárias realizadas pela Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (Agero) reforçam a segurança e a qualidade do transporte intermunicipal de passageiros no novo terminal rodoviário de Porto Velho. Essas atividades são programadas de segunda a sexta-feira e incluem operações quinzenais com equipe externas, garantindo o cumprimento das normas dos veículos, a documentação necessária e as isenções tarifárias previstas em lei.

O objetivo da fiscalização é garantir que os usuários tenham um transporte regular e seguro, conforme explica a diretora presidente da Agero, Silvia Lucas da Silva Dias. “Temos um servidor alocado no terminal rodoviário, além de equipes de apoio da sede e de outros municípios. Campanhas educativas são realizadas em colaboração com a ouvidoria, orientando os passageiros e as empresas de transporte sobre seus direitos e responsabilidades”, destacou. Segundo Silvia, as irregularidades mais frequentes são relacionadas ao descumprimento de direitos dos usuários, falta de documentos exigidos e problemas com equipamentos de segurança. “As ações e providências podem variar de advertências e remoção ou substituição de veículos quando necessário”, acrescentou.

As fiscalizações envolvem a colaboração entre a equipe da Agero, em Porto Velho, equipes de outros municípios e o apoio da Ouvidoria, fortalecendo a atuação e o esforço coletivo em prol dos direitos dos passageiros.

DENÚNCIAS

Os usuários também podem contribuir denunciando irregularidades pelos canais oficiais da Ouvidoria: WhatsApp (69) 98455-6845; e-mail: [email protected] ; Fala.BR e Rede Social .

Fonte

Texto: Jane Carvalho

Fotos: Jorge Fernando

Secom - Governo de Rondônia