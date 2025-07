Semana de Capacitação Operacional é realizada com policiais penais em Rolim de Moura e Vilhena

Com o intuito de aperfeiçoar as habilidades operacionais dos servidores que atuam no sistema penitenciário foram realizados, entre os dias 21 e 24 de julho, nos municípios de Vilhena e Rolim de Moura, os cursos de armamento e tiro. Durante a semana de treinamentos, os participantes puderam aprimorar suas competências no manuseio de diferentes tipos de armamento, como o fuzil 5.56 e a pistola TS9.

Executada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), a capacitação contou com a participação de 122 policiais penais ao longo de quatro dias de treinamentos teóricos e práticos, com a seguinte programação:

21/7 – C.A.T. Fuzil 5.56 – Vilhena – 38 alunos;

22/7 – C.A.T. Pistola TS9 9mm – Vilhena – 35 alunos;

23/7 – C.A.T. Fuzil 5.56 – Rolim de Moura – 49 alunos; e

24/7 – C.A.T. Pistola TS9 9mm – Rolim de Moura – 49 alunos.

Ao final do curso, foram disponibilizados certificados aos participantes

O curso trouxe aprimoramento aos policiais penais, garantindo a compreensão e a aplicação correta das normas de segurança relacionadas ao manuseio de armamentos bélicos. Entre os conteúdos abordados foram evidenciadas a verificação e a inspeção de armas, técnicas de manuseio seguro, armazenamento adequado e o aprimoramento da precisão dos disparos, tanto em situações de tiro a longa distância quanto em cenários de curta distância, comuns em ambientes prisionais.

Além disso, os participantes foram instruídos sobre a legislação vigente e os regulamentos que norteiam o uso de armamentos, incluindo as circunstâncias em que o uso da força letal é permitido.

A diretora da Esep, Vanessa Krause, destacou a importância do investimento contínuo na capacitação dos profissionais do sistema prisional. “É fundamental que nossos policiais penais estejam preparados para atuar com segurança e responsabilidade. Esses treinamentos ampliam não apenas as competências técnicas, mas também a consciência sobre o uso adequado do armamento.”

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, a qualificação dos servidores é uma medida essencial para garantir a segurança dentro das unidades prisionais. “Capacitados com conhecimento técnico e jurídico, eles podem atuar com mais eficiência, reduzindo riscos e promovendo um ambiente mais seguro”, afirmou.

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Arquivo Sejus

Secom - Governo de Rondônia