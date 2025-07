Rodovia-387 recebe melhorias estruturais do governo de RO em 87 km de extensão até a divisa com Mato Grosso

Ogoverno de Rondônia está realizando importantes intervenções na RO-387, conhecida como Estrada do Pacarana, que liga o município de Espigão do Oeste até a divisa com o estado do Mato Grosso. A rodovia possui bastante relevância para o escoamento da produção agrícola, madeireira, cafeeira e pecuária da região. Ao todo, 87 quilômetros de extensão estão passando por serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), aplicação de revestimento primário (encascalhamento) e retirada de morro.

Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio das equipes da 4ª Residência Regional, localizada em Cacoal.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de infraestrutura impulsionam o desenvolvimento regional. “O governo tem trabalhado com seriedade para modernizar e fortalecer a malha viária do estado. A RO-387 não é apenas uma estrada, é um caminho de oportunidades, crescimento e dignidade para o produtor rural, para as famílias que vivem na zona rural e para todos que dependem da estrada para viver e produzir”, enfatizou.

DER-RO intensifica as obras na Rodovia-387 para dar mais fluidez e segurança ao tráfego

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou o papel estratégico da obra para o desenvolvimento do estado. “A Rodovia-387 é um elo vital entre Rondônia e o Mato Grosso, além de ser uma rota fundamental para o escoamento da produção de uma das regiões mais produtivas do estado. Melhorar essa estrada é investir diretamente na economia e no bem-estar de quem vive e trabalha no local.”

O residente da 4° Residência Regional de Cacoal do DER-RO, Jair de Almeida, salientou o comprometimento da equipe. “Estamos atuando com planejamento e atenção técnica em cada trecho, pois entendemos a importância dessa estrada para a economia regional. A retirada de pontos críticos e a aplicação do revestimento primário são essenciais para dar mais fluidez e segurança ao tráfego, principalmente para quem utiliza carretas e veículos pesados no transporte de cargas.”

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Jair de Almeida

Secom - Governo de Rondônia