Dia do Recepcionista: SP oferece cursos gratuitos e vagas de emprego na área

Neste sábado (26), é celebrado o Dia do Recepcionista, data que homenageia os profissionais responsáveis pelo primeiro contato entre o público e empresas, instituições e serviços. Para reconhecer a importância dessa profissão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo destaca serviços de qualificação profissional gratuitos e as oportunidades de emprego voltadas para a área.

Com objetivo de capacitar quem atua ou deseja ingressar nessa profissão, o Qualifica SP já disponibilizou mais de 4,3 mil vagas em cursos voltados para à recepção desde o início da atual gestão, em janeiro de 2023. Entre as capacitações oferecidas, existem cursos gerais de recepção e atendimento, além de idiomas como inglês e espanhol.

Essas capacitações têm feito a diferença na rotina e na carreira de muitos participantes. Como é o caso de Débora Paes, 42 anos, moradora de Cruzeiro, na região de São José dos Campos, que realizou gratuitamente o curso Inglês para Recepção no primeiro semestre deste ano. “Procurei o curso porque precisava falar inglês no trabalho e não tinha confiança para isso”, explica.

“As aulas foram bem dinâmicas e envolventes, e me ajudaram bastante na conversação. Me sinto mais preparada para lidar com situações do dia a dia”, afirma Débora, que trabalha como recepcionista há quatro anos em uma empresa em que o dono e alguns dos clientes são estrangeiros.

Já Thiago Adão, 35 anos, morador de Campinas, recorreu ao curso de inglês para melhorar o currículo. Atualmente, ele trabalha com teleatendimento, mas está aberto a oportunidades em novas áreas. “O curso foi muito bom, recomendo para outras pessoas que querem crescer profissionalmente ou fazer uma transição de carreira”, declara Thiago.

Atualmente, o Qualifica SP está com inscrições abertas para 60 vagas na área. Os interessados devem se cadastrar pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 4 de agosto. Confira as capacitações disponíveis:

Atibaia (30 vagas): Inglês para Recepção (online – manhã);

Cajamar (20 vagas): Inglês para Recepção (presencial – noite);

Salto (20 vagas): Recepção e Atendimento (presencial – noite);

São Sebastião (20 vagas): Espanhol para Recepção (presencial – noite).

Vagas de trabalho na área

Outra frente de atuação da SDE para fortalecer o setor é a oferta de vagas de emprego nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) e do Portal Trampolim. Desde janeiro de 2023, mais de 6,9 mil vagas para recepcionista foram disponibilizadas pelos PATs. Atualmente, há 60 vagas abertas para o cargo em diversas regiões do Estado.

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O programa conta com mais de 200 unidades distribuídas pelo território paulista. Os endereços podem ser consultados em desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.

Já no Portal Trampolim, há 43 vagas abertas para quem desejar ingressar neste ramo. Basta fazer o seu cadastro no site: www.trampolim.sp.gov.br . Além das vagas, o Trampolim oferece uma jornada completa de desenvolvimento profissional, com acesso gratuito à cursos, orientação de carreira, com sugestão de capacitações para aprimoramento profissional.