Governo de RO amplia cuidados com idosos por meio da Policlínica Oswaldo Cruz

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, cresce também a importância de oferecer um atendimento especializado e humanizado à população idosa. A geriatria atua de forma integral, promovendo a prevenção e o tratamento de doenças crônicas comuns na terceira idade, como hipertensão, diabetes, osteoporose e distúrbios de memória. Além disso, orienta sobre alimentação, mobilidade e saúde emocional.

Pensando nisso, a Policlínica Oswaldo Cruz, em Porto Velho, vem ampliando e aprimorando o serviço de geriatria, área da medicina dedicada ao cuidado com a saúde dos idosos. O profissional geriatra também exerce um papel fundamental no apoio a familiares e cuidadores, auxiliando no enfrentamento das mudanças e desafios do envelhecimento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cuidar da saúde dos idosos é garantir a longevidade da população. “A prioridade é oferecer qualidade de vida à população, desde a infância até a melhor idade. Aos idosos, que tenham mais dignidade nesta fase da vida, que merece respeito, carinho e atenção,”pontuou.

QUANDO PROCURAR O GERIATRA?

Consulta com geriatra a partir dos 60 anos contribui para mais autonomia e qualidade de vida

A idade recomendada para iniciar as consultas com o geriatra é a partir dos 60 anos. Sinais como dificuldade para realizar tarefas diárias, quedas frequentes, perda de memória, mudanças de humor ou dificuldade para organizar o uso de medicamentos são indicativos de que o acompanhamento especializado pode fazer a diferença na qualidade de vida do idoso.

A diretora-geral da Policlínica Oswaldo Cruz, Geane Lopes, explica que, na primeira consulta, o médico realiza uma avaliação completa, incluindo histórico clínico, medicamentos em uso, hábitos de vida, estado emocional e capacidade para as atividades do dia a dia. A unidade conta com três médicos especialistas que atendem os idosos em dois turnos. Além das consultas, a equipe solicita exames laboratoriais e testes de avaliação cognitiva, óssea e cardíaca, garantindo um diagnóstico preciso e tratamento adequado.

CUIDADO QUE ENVOLVE A FAMÍLIA

A médica geriatra, Gerusa Assis Gomes afirma que a participação da família é fundamental para o sucesso do tratamento e para o bem-estar do paciente. “Além de oferecer suporte prático, os familiares ajudam a identificar alterações na saúde da pessoa idosa e fortalecem os vínculos afetivos, importantes para a saúde mental e emocional da terceira idade”, explica.

DICAS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

A médica reforça algumas orientações importantes para a terceira idade, como manter uma alimentação equilibrada, hidratação adequada e a prática regular de atividade física. Para os familiares, é essencial manter atenção às quedas, controle rigoroso das medicações, atualização da vacinação, cuidados com a saúde mental e bucal, além de incentivar o envolvimento social da pessoa idosa.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha,ressalta que o serviço de geriatria da Policlínica Oswaldo Cruz está aberto para acolher tanto os idosos quanto suas famílias. “Estamos focados em permitir um acompanhamento saudável da terceira idade, contribuindo para que essa fase da vida seja vivida com autonomia, dignidade e qualidade”, ressaltou.

