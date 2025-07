Caravana 3D: SP entrega moradias em Boituva e totaliza quase R$ 50 mi em investimentos na Habitação na região

O Governo de São Paulo deu início ao segundo dia da Caravana 3D na região de Sorocaba, nesta sexta-feira (25), com a entrega de 186 novas moradias em Boituva, totalizando investimentos na Habitação de quase R$ 50 milhões que incluem também regularização fundiária e liberação de convênios.

Os imóveis foram construídos via programa Casa Paulista, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), com investimento de R$ 38,7 milhões. As unidades, de 47 m² a 50 m², contam com dois dormitórios, varanda, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia. O empreendimento foi construído em parceria com a Prefeitura de Boituva, que doou o terreno para a construção das moradias.

“Ontem anunciamos inúmeros investimentos na Saúde aqui na região, em escolas e obras viárias. Hoje entregamos moradias. Habitação é um sonho, o sonho de todo mundo que estava no aluguel, ou em área de risco. Esse condomínio não é só tijolo, estrutura, obra. É um sonho, é o ninho de vocês, o lugar para onde vocês vão depois do dia de trabalho, o lugar seguro, onde os filhos vão crescer”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A vendedora autônoma Letícia dos Santos Borges, 30, mora em Boituva desde a infância e é uma das contempladas pela CDHU no novo condomínio. Ela vai morar em um dos apartamentos de dois quartos com os filhos, Igor, 10, Adriano, 9, e Eloísa, 6, e comemora que a partir de agora vai deixar de pagar aluguel para investir suas economias em sua casa própria – uma garantia de vida melhor principalmente para seus filhos.

“Eu não tenho nem palavras. Todo dia quando eu passava aqui na frente para levar minha filha na escola da esquina, onde ela estuda, eu orava para ser contemplada”, disse Letícia à Agência SP. “Chegou a hora. Estou muito emocionada. É um conforto para mim e para os meus filhos. Eu sempre paguei aluguel, desde os 18 anos. Agora saber que eu vou pagar a minha própria para casa, que não é aluguel, não tenho nem palavras.”

Assim como Letícia, Adriano de Souza Correa, 27, também se mudará para uma casa nova nas próximas semanas. O recém-formado em Projetos Mecânicos vai morar com a mãe, Evanilda, e o gato Zeus em umas unidades do condomínio em Boituva. Ele comemorou a conquista e destacou a acessibilidade do espaço – característica fundamental para ele, que utiliza cadeira de rodas.

“É muito bem planejado e sinalizado. O banheiro dentro do apartamento é adequado, não vou ter problemas com a cadeira. É difícil às vezes você entrar em uma moradia que seja acessível. Já precisei procurar um lugar novo pra morar, mas tive problemas com degraus e escadas. Ter uma casa acessível agora, perfeitinha assim, é incrível.”

Durante o evento, foi assinada ainda a Ordem de Início de Serviço (OIS) para a execução de obras de melhorias habitacionais, por meio do Programa Viver Melhor, em seis moradias no Núcleo Aparecida. Os investimentos estaduais serão de cerca de R$ 279,7 mil. No local, também haverá a formalização da entrega da reforma de 82 unidades habitacionais realizadas no mesmo núcleo e no núcleo Planetário pelo Viver Melhor nesta gestão, sendo investidos R$ 4 milhões.

“É a partir da conquista da casa própria que cada um consegue cuidar mais da sua família e dar melhores condições para os filhos e, dessa forma, ter mais paz na vida. Isso traz desenvolvimento, geração de emprego e renda para as famílias”, afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento e Habitação, Marcelo Branco.

Mais anúncios em Habitação

Ao longo dos dois dias de entregas, a Caravana 3D anunciou outras ações de programas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) que beneficiam também os municípios de Alambari, Cesário Lange, Jumirim, Porto Feliz, São Roque e Sorocaba. Incluindo os apartamentos entregues nesta sexta-feira em Boituva, 1.104 famílias foram contempladas, com investimento de R$ 48,4 milhões.

Por meio do Programa Cidade Legal, 29 imóveis do núcleo Jardim Primavera, em Cesário Lange, foram regularizadas, com investimento de R$ 113,1 mil. A partir da regularização, as famílias beneficiadas passam a ser, de fato, donas de seus imóveis, antes em situação irregular. Além disso, contam com outros benefícios, como o acesso ao mercado formal de crédito, a possibilidade de comercialização da residência e a transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Também foram assinados convênios para a construção de 588 imóveis a Preço Social, sendo 530 unidades em Porto Feliz e 58 em Jumirim, totalizando cerca de R$ 6,2 milhões. Nessa modalidade de atendimento habitacional, os municípios disponibilizam a área para a construção e é feita licitação para definir a construtora que irá realizar a obra. Como contrapartida, a empresa precisa disponibilizar unidades a preço social para parte dos moradores. A definição dos beneficiários é feita por sorteio.

Outra ação autorizada foi a construção de 144 moradias em São Roque via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que terá demanda indicada pelo município. O empreendimento terá investimento de R$ 2,9 milhões do Estado, com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS).

Em Alambari, por meio de um convênio do Bairro Paulista com a prefeitura, foi entregue o Sistema de Lazer José Abrami, do Conjunto Habitacional Alambari B (Jardim das Nações), que beneficia 61 famílias com uma nova área revitalizada que conta com pista de caminhada, quadra de grama sintética, playground, academia ao ar livre, paisagismo, piso intertravado, iluminação de led e sinalização nas ruas. O investimento estadual foi de R$ 200 mil para a execução das obras, com contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 240 mil.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança. Ainda nesta sexta-feira, a Caravana tem entregas nos municípios de Bofete, São Manuel e Botucatu.

Ouça os áudios da entrega: