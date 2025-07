Plano de Manutenção Anual do governo de RO garante melhorias na Linha 90, em Alvorada do Oeste

ALinha 90, que parte da BR-429 sentido distrito de Tancredópolis, pertencente ao município de Alvorada do Oeste, passa por importantes intervenções promovidas pelo governo de Rondônia. As obras na via estão no Plano de Manutenção Anual executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), e incluem limpeza lateral, reconformação da plataforma (patrolamento) e substituição de pontes por tubos ármicos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras na Linha 90 fortalecem a infraestrutura da região. “Os investimentos nas linhas vicinais são essenciais para garantir o escoamento da produção e valorizar quem vive e trabalha no campo. Ações como essa representam aplicação direta na qualidade de vida das famílias e no crescimento sustentável do estado”, ressaltou.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, o trabalho na Linha 90 é estratégico para o desenvolvimento regional. “Estamos avançando com obras que fortalecem a logística no campo. A substituição de pontes por tubos metálicos, por exemplo, representa uma solução mais durável e segura para o tráfego, especialmente no período chuvoso. Isso reduz os riscos de isolamento e facilita o transporte da produção”, afirmou.

O residente da 7ª Residência Regional do DER-RO em Alvorada do Oeste, Carlos Leandro, destacou que o serviço está sendo executado com eficiência. “A nossa equipe tem trabalhado com dedicação nas etapas. Estamos atentos para que ocorra tudo com segurança e qualidade nas obras, garantindo a resistência da estrutura ao longo do tempo.”

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Carlos Leandro

Secom - Governo de Rondônia