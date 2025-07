Projeto especial da USP leva estudantes para inspirar jovens em 421 escolas públicas do estado de SP

Alunos do ensino médio acompanham palestra do projeto “De volta à escola: Eu na USP” na Escola Estadual Odete Maria de Freitas, em Embu das Artes. Foto Elcio Silva / Arquivo

A USP promove de 4 de agosto a 5 de setembro centenas de visitas a escolas públicas do estado de São Paulo com o intuito de estimular e incentivar a participação nos processos de ingresso na Universidade. A iniciativa De volta à escola: Eu na USP leva universitários que estudaram em escolas públicas estaduais para suas instituições de origem com o objetivo de compartilhar experiências e inspirar os colegas secundaristas.



Serão visitadas 421 escolas paulistas em 134 municípios. Participam dessas visitas quase 700 estudantes de graduação, de diversas áreas, que ingressaram na USP em 2025. O projeto faz parte do programa USP e as Profissões, que este ano realiza sua feira anual, exclusivamente online, nos dias 8 e 9 de setembro.

“Esses encontros visam incentivar os estudantes a participarem dos processos seletivos da USP, seja pelo Provão Paulista, Enem USP ou pelo tradicional vestibular da Fuvest”, destaca Marli Quadros Leite, pró-reitora de cultura e extensão universitária da USP.



O encontro especial dos estudantes da USP com seus antigos colégios e colegas apresenta informações sobre os 184 cursos de graduação, os campi da Universidade em sete cidades paulistas, as carreiras, formas de ingresso, os programas e as bolsas de estímulo à permanência estudantil. Além disso, compartilham as experiências, trajetórias, a preparação para o vestibular e relatos sobre a vida acadêmica e cultural com o intuito de motivar e inspirar os colegas secundaristas.

O programa Cultura na USP, da Rádio USP , esteve em um destes reencontros durante a primeira edição do projeto, realizada em 2024. Na ocasião, a estudante Paula Eugênia da Silva, que cursava o primeiro ano de Biblioteconomia e Ciência da Informação na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, retornou a Escola Estadual Odete Maria de Freitas, no município de Embu das Artes, e contou sobre a experiência e as oportunidades para seus colegas.

“É algo fantástico. Poder voltar aqui, falar para eles a minha experiência, sobre o vestibular, sobre os estudos, as pessoas que eu conheci e falar que é possível sim você entrar numa escola pública, usufruir e ter as oportunidades. A faculdade abre portas para você, é algo do qual eu desejo que aconteça com eles também.”

Para os estudantes Ana Julia da Silva Pereira e Isaque Rodrigues, que cursavam na ocasião o 3 ano do ensino médio, a palestra de Paula trouxe motivação e perspectivas de futuro.

Segundo Ana Julia, “foi muito importante porque muitos alunos da escola não conheciam e não tinham essa visão sobre a USP. Eu, por exemplo, vim descobrir a USP nesse início de ano. Muitos achavam que tinha que pagar alguma coisa e a minha mãe também era assim”. Para Isaque “dá aquele ar de esperança para os outros alunos das escolas públicas para que eles se sintam motivados para ter acesso à universidade”.

Segundo Marli Quadros Leite os retornos dos alunos têm sido importantes. “Temos recebido feedbacks muito positivos. Todos dizem mais ou menos isso que esses alunos disseram, que não conheciam essas características da USP e que não sabiam que haviam tantas oportunidades, vantagens e que não é tão difícil assim, como todo mundo diz.”

A proposta é fazer com que a experiência pessoal de um universitário seja uma ferramenta poderosa para mostrar que a USP é uma universidade pública, gratuita e, acima de tudo, acessível.

“Isso é muito importante para a sociedade, porque desse modo nós eliminamos a autoexclusão. É um programa voltado a estimular as pessoas a se arriscarem mais com toda possibilidade de chegarem aqui à USP”, destaca a pró-reitora. Cada escola visitada recebe um kit contendo diversos materiais informativos sobre a Universidade e os professores poderão utilizar em sala de aula para desenvolver atividades com seus alunos.

Alunos acompanham a palestra de Paula Eugênia da Silva no projeto “De volta à escola: Eu na USP” em 2024 – Foto Elcio Silva / Arquivo





USP e as Profissões

O Programa USP e as Profissões também realiza ao longo do ano centenas de visitas às diversas unidades universitárias com o intuito de aproximar os jovens da estrutura de ensino e pesquisa da USP como laboratórios, salas de aula, simuladores e outros espaços, além da oportunidade de interagir com a comunidade local das faculdades e ver de perto as suas rotinas.

As visitas monitoradas estão com datas abertas até o mês de outubro em todas as áreas e campi do estado, além dos órgãos de cultura e extensão. A duração média é de 3 horas, podendo variar de acordo com o local visitado. As inscrições podem ser feitas pelo site uspprofissoes.usp.br .

Este ano o Programa USP e as Profissões traz uma novidade, além da tradicional Feira de Profissões on line, nos dias 08 e 09 de setembro, os estudantes poderão participar do novo projeto Um dia na USP nos dias 12 e 13 de setembro. A nova ação será realizada a partir de agendamentos e acontece nos campi do interior em 12/09 (sexta-feira) e no campus Butantã, na capital, em 13/09 (sábado). Mais informações serão divulgadas no site do Programa .

Serviço

A USP realiza de 4 de agosto a 5 de setembro, centenas de visitas a escolas públicas do estado de São Paulo. O projeto De volta à escola: Eu na USP tem o intuito de estimular e incentivar a participação nos processos de ingresso na Universidade. Cerca de 700 universitários retornam às escolas públicas estaduais que estudaram para compartilhar experiências e inspirar os colegas secundaristas. Serão visitadas 421 escolas paulistas em 134 municípios.

