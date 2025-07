SP oferece curso gratuito que ensina a elaborar roteiro para documentário

O Centro MariAntonia da USP realiza a partir de 6 de agosto o curso gratuito O documentário como ferramenta de construção. Módulo 1: Roteiro. Construindo a história. Ministrado pelo cineasta e professor Roberto Fernandéz, é dividido em oito encontros presenciais, sempre às quartas-feiras, das 16 às 19h. Com 50 vagas, as inscrições online no sistema Apolo da USP são realizadas pelo link https://encurtador.com.br/WSE4s até 31 de julho.

O curso se propõe a dar ao aluno o suporte teórico e prático necessário para a realizar um roteiro de curta-metragem documentário. Desde a ideia (escolha do tema e do personagem), o desenvolvimento da pesquisa, do argumento, o logline, a sinopse, o roteiro, o pré-roteiro de filmagem e finalizando com a elaboração de uma escaleta para a montagem.

Os alunos que tiverem pelo menos 75% de frequência receberão certificado de participação.

Programação

6 de agosto

Um pouco de história e a importância da pesquisa

13 de agosto

Perfil do personagem

20 de agosto

A referência, fonte de inspiração

27 de agosto

A entrevista, a personagem

3 de setembro

Introdução à estrutura

10 de setembro

Consolidando a ideia

17 de setembro

Apresentação dos roteiros

24 de setembro

Roteiro de montagem

O ministrante

O argentino Roberto Fernández é produtor e diretor de cinema e mora em São Paulo desde 2006. Atuou como professor na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e na Oficina Cultural Oswald de Andrade ministrando a oficina A edição no audiovisual. Em 2008 fundou a produtora O Movimento Falso Filmes, que produz projetos audiovisuais de índole social, empresarial e cultural para organismos do governo, empresas, ONGs e companhias culturais. Seu trabalho autoral está focado nos Direitos Humanos e em mostrar o perigo que gera a energia nuclear. Seus documentários 08:15 de 1945, 11:02 de 1945 – Retratos de Nagasaki, O senhor Morita e Testemunhas da Barbárie, que têm como protagonistas sobreviventes das bombas atômicas jogadas pelos EUA nas cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, são o fruto de um trabalho de 12 anos com a Associação Hibakusha Brasil pela Paz, formada por sobreviventes que residem no Brasil.

Também dirigiu Poetas da Resistência, CPI da Prevent Senior e o Combate ao Negacionismo, Memorial das Vítimas do Amianto, Filho meu fica comigo, produções que focam em Direitos Humanos. Atualmente trabalha na etapa de pós-produção da série documental de seis episódios Segundo elas: a Resistência, e na etapa de pré-produção do documentário ANTPEN, vítimas da radiação.

Serviço

Curso | O documentário como ferramenta de construção. Módulo 1: Roteiro. Construindo a história

Onde | Centro MariAntonia da USP – Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque – São Paulo (próximo a estação Higienópolis do Metrô)

Quando | De 6 de agosto a 24 de setembro de 2025, quartas-feiras das 16h às 19h

Quanto | Gratuito

Vagas | 50 vagas presenciais com certificado

Inscrições | Sistema Apolo https://encurtador.com.br/WSE4s (caso o número de participantes ultrapasse o número de vagas haverá sorteio)