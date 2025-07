Quadrilha JUABP celebra a cultura nordestina no Flor do Maracujá com tema sobre Lampião

João Big, presidente da JUABP desde 2003 À frente da quadrilha está João Big, presidente desde 2003, que compartilhou sua trajetória no movimento junino. “Cheguei na quadrilha em 2000 como dançarino e participei de uma única apresentação. Logo me envolvi com a criação de alegorias e adereços. Em 2002, o então presidente me incentivou a assumir responsabilidades maiores e, no ano seguinte, após sua saída, o grupo confiou a presidência a mim. Desde então, além das apresentações, também desenvolvemos ações sociais em comunidades durante todo o ano”. O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo, destacou que “a participação da JUABP no Flor do Maracujá mostra a força e a continuidade do movimento junino em Rondônia. É gratificante ver grupos tão dedicados levando ao público apresentações que unem arte, crítica social e pertencimento cultural.” ENTRE NO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃ O Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia