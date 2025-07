SP lança livro com orientações práticas para uma alimentação saudável com pescado

O Núcleo de Pesquisas Pescado para Saúde (NPPS), um consórcio de instituições de pesquisa e ensino coordenado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP), em coexecução com o Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, lançou recentemente o livro “Pescado para promoção da saúde nos diferentes ciclos e estilos de vida: manual prático sobre consumo de pescado”.

A obra reúne informações científicas e práticas sobre os benefícios do pescado para a saúde humana, com orientações acessíveis para todas as fases da vida. Voltado ao público em geral, o livro esclarece dúvidas frequentes sobre o consumo de pescado, apresenta receitas e sugestões para incluir esses alimentos na alimentação do dia a dia, e oferece recomendações específicas para diferentes perfis, como crianças, adolescentes, adultos, gestantes, atletas e praticantes de exercício físico, idosos e pessoas que seguem dietas vegetarianas.

Leia o livro na íntegra, clicando aqui .

Pescado: uma opção saudável para todas as fases da vida

A publicação destaca a riqueza nutricional do pescado, termo que engloba uma variedade de organismos aquáticos, como peixes, camarões, siris, caranguejos, ostras, mexilhões, polvos, lulas, jacarés, rãs, ouriços, pepinos-do-mar e algas. O pescado é fonte de proteína de alto valor biológico, além de ser uma carne com reduzido teor de gordura. Seu consumo contribui para o atendimento das necessidades de selênio, fósforo, vitaminas A, D, E e B12 entre outros nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo humano.

O livro foi desenvolvido no contexto das ações do NPPS, que tem como objetivo promover e aumentar o consumo de pescado, incluindo produtos de aquicultura fortificados nutricionalmente, como uma opção saudável de alimentação, na luta contra a obesidade, doenças coronárias e males associados no estado de São Paulo e no Brasil.

A obra foi elaborada por integrantes da comunicação do Núcleo, incluindo profissionais do Instituto Oceanográfico da USP e do Instituto de Pesca. De acordo com uma das organizadoras do livro, Jéssica Levy, nutricionista e pesquisadora de pós-doutorado do projeto, “A proposta é reunir, em uma só publicação, as principais evidências científicas sobre os efeitos do pescado na saúde humana em cada fase da vida em uma linguagem clara, informativa e acessível ao público geral e especializado”.

Instituto de Pesca

O Instituto de Pesca é uma instituição de pesquisa científica e tecnológica, vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que tem a missão de promover soluções científicas, tecnológicas e inovadora para o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor da Pesca e da Aquicultura.