Maratona Infantil de julho homenageia Raul Seixas e astros do rock; confira destaques do MIS de SP

Em julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock e a Maratona Infantil do MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, não poderia ficar de fora das comemorações musicais. Paralelamente à exposição Baú do Raul, que homenageia um dos maiores roqueiros do país, a edição de julho da Maratona traz uma programação temática – e gratuita – que irá agitar toda a família no domingo (27).

Dentre os destaques, estão diversos shows e intervenções musicais, como: “Rock para crianças”, com Rauzitos; “Toca Raul”, com Luizinho Beltrame; e “Karaokê Kids”, com Caju Azul. Oficinas para todos os gostos também estarão presentes durante todo o dia: Carimbadores Malucos, com o Educativo MIS; Quadro de Astros, com Fábrica de Oficinas; Criando com CD’S, com Casa Luigino; e “Tudo vira Rock!”, com School Of Rock, entre diversas outras opções.



Durante todo o dia, os visitantes contam o espaço Está na hora de pintar, com ilustrações exclusivas no tema da edição para crianças e adultos soltarem a criatividade com muitas cores. E, para completar a programação da Maratona Infantil de julho, a editora Bamboozinho promove diversas atividades que unem literatura infantil e música: lançamento de livros, contação de histórias, oficina, clube de leitura e muito mais.

Programação – Maratona Infantil: Astros do rock!

Clubinho da Leitura | com Editora Bamboozinho

Foyer do Auditório MIS (térreo) | 10h às 15h30 | sujeito a lotação | para todas as idades

A Editora Bamboozinho promove um espaço para leitura compartilhada com uma seleção de títulos muito especial.

Banca de Livros da Editora Bamboozinho

Área externa | 10h às 17h | para todas as idades

Visite o stand dessa editora especializada em literatura infantil nacional. Seu acervo exclusivo encanta pequenos leitores e adultos, com histórias, poesias e receitas que inspiram e divertem. Explore os títulos e leve para casa livros que transformam!

Está na hora de pintar! | com MIS

Área externa | 10h às 16h | sujeito a lotação | para todas as idades

Participe do espaço de pintura organizado pelo MIS com lápis de cor e giz, onde as crianças poderão colorir desenhos em um ambiente divertido no Museu.

Cantigas em movimento | com Cia Mapinguary

Área externa | 11h e 12h30 (30 min cada) | sujeito a lotação | para todas as idades

Os pequenos e seus pais poderão se divertir com o repertório de brincadeiras cantadas, brincadeiras de roda e contação de histórias. Vamos colocar crianças e adultos para brincar, com uma intervenção artística, feita para a família, para que todos brinquem juntos.

Karaokê Kids | com Caju Azul*

Auditório MIS | 10h às 12h | por ordem de chegada | a partir de 3 anos

Convidamos as crianças a subirem ao palco para soltar a voz, teremos opções de fantasia e acessórios no camarim.

Momento Letrinhas | com Caju Azul

Área externa | 10h às 16h | sujeito a lotação | para todas as idades

Um espaço de brincar com livros, pufes e muito aprendizado em família.

Cabine de Fotos | com Cabine da diversão

Área externa | 10h às 16h | por ordem de chegada| para todas as idades

Uma cabine de fotos personalizada para as famílias tirarem um registro, com opção de acessórios e adereços temáticos do rock. A foto sai pronta na hora, uma linda recordação e um momento divertido na Maratona Infantil.

Quadro de Astro | com Fábrica de Oficinas*

Foyer LabMIS (2º andar) | 10h, 11h30, 13h e 14h30 (60 min cada) | 15 vagas | a partir de 4 anos

Nessa oficina, as crianças entrarão em contato com os maiores ícones do Rock nacional e internacional: Raul Seixas, Fred Mercury, Elvis Presley, David Bowie, dentre outros. As crianças vão pintar o fundo e colar a silhueta do artista escolhido sobre um quadro de MDF com moldura.

Toca Raul! | com Luizinho Beltrame

Área externa | 10h, 13h30 e 15h (30 min cada) | para todas as idades

Uma intervenção musical interativa que convida as crianças a entrarem no ritmo do rock! Através de uma divertida brincadeira estilo “Qual é a música?”, com mímicas e acordes ao vivo, os pequenos tentam adivinhar canções e se soltam na dança. Onde o rock vira brincadeira!

Musicalização para Bebês | com Casa Luigino*

Sala de Interfaces | 12h e 15h (45 min cada) | 10 vagas | de 0 a 3 anos

A musicalização na infância é fundamental para desenvolver a aptidão rítmica e tonal das crianças. Nesta atividade vamos combinar sons, ritmos, brincadeiras, danças e instrumentos de forma bem divertida. Tudo isso baseado em métodos que garantem o aprender brincando!

Tudo vira Rock! | com School Of Rock*

Auditório LabMIS | 10h, 13h, 15h (45 min cada) | 10 vagas | de 4 a 6 anos

Auditório LabMIS | 11h, 14h, 16h (45 min cada) | 10 vagas | de 6 a 10 anos

Nesta oficina, o público terá contato com diversos instrumentos por meio da instrução dos professores que nortearão a aula através de clássicos do rock nacional.

Criando com CD’S | com Casa Luigino*

Sala de Interfaces | 10h30 e 13h30 (60 min) | 15 vagas | de 4 a 6 anos

A oficina de criação é uma forma lúdica, divertida e pedagógica de desenvolver a motricidade fina, a coordenação e a atenção das crianças. Juntamente aos educadores, as crianças vão aprender e ter contato com a materialidade do CD e criar um brinquedo (Spinner) podendo levar para casa.

Carimbadores Malucos | com Educativo MIS*

Foyer LABMIS (2º andar) | 11h, 13h e 15h (50 min cada) | 20 vagas | a partir de 6 anos

Raul já nos dizia que para o foguete viajar pelo universo é preciso do carimbo dando “sim”. É por isso que o Educativo MIS convoca todos os carimbadores malucos da Maratona Infantil para criar seus próprios carimbos.

Oficina de Massinha de Modelar | com Play Doh

Área externa | 10h às 16h (intervalo das 12h às 13h) | para todas as idades

As crianças podem soltar a imaginação e criar esculturas feitas com massinhas de modelar.

A hora do bebê leitor | com Editora Bamboozinho

Foyer do Auditório MIS (térreo) | 11h (60 min) | sujeito a lotação | de 0 a 3 anos

Especial para bebês e crianças pequenas, mediação de leitura brincante realizada por Gislaine Caitano. Lançamento do livro “MEU PRIMEIRO LIVRO DE ROCK AND ROLL”. Sorteio de livro autografado pelas autoras, Aloma e Vanessa Alexandre.

Oficina de Fazeres Literários | com Editora Bamboozinho*

Foyer do Auditório MIS (térreo) | 12h30 (60 min) | 12 vagas | de 0 a 10 anos

Venha fazer o seu dedoche de Raul Seixas com Carol Sakotani e descubra como é bom ser um roqueiro.

A Hora do Conto | com Editora Bamboozinho*

Área Externa | 14h (60 min) | 20 vagas | para todas as idades

O ventríloquo Mário Pecand faz o lançamento do livro “ELVIS, BRINCA COMIGO?”, de Aloma e Susana Rodrigues — uma narrativa que reúne uma turma de roqueiros da pesada. Venha fantasiado de roqueiro e participe do concurso de rock, com direito a medalhas e a exemplares autografados do livro para os dois roqueiros mais divertidos!

Encontro com Autor e Ilustrador | com Editora Bamboozinho

Área externa | 15h (60 min) | sujeito a lotação | para todas as idades

Venha ler e conversar com as autoras do livro “ELVIS, BRINCA COMIGO?” e aproveite para desenhar e pintar os roqueiros que aparecem na obra.

Painel Criativo | com La Troupe! *

Foyer Auditório MIS (térreo) | 13h e 14h30 (60 min cada) | 20 vagas | a partir de 4 anos

Entre tintas, músicas e muita criatividade, apresentamos algumas obras do mago do Rock Raul Seixas. Depois é soltar a criatividade e pintar um painel de 4 metros e muitas mãos. A provocação é: Como seria a sociedade alternativa das crianças? E tem mais! Após finalizado, o painel é utilizado como cenário durante o show, ou seja, a obra integra a composição artística do show.

Show de Rock para crianças | com Rauzitos*

Auditório MIS (térreo) | 16h (60 min) | 172 lugares | para todas as idades

Os Rauzitos pescaram lá no fundo do Baú as composições perfeitas de Raul Seixas para os pequenos balançarem o esqueleto. Repleto de interações, o show provoca brincadeiras como caça à mosca, trem gigante, jogos matemáticos e juntos ainda criam uma sociedade alternativa das crianças, despertando a criatividade e validando os mais divertidos desejos infantis. Vem ser maluco beleza conosco e aproveite a viagem!

Para as atividades com asterisco (*), é necessário retirar ingresso com uma hora de antecedência na recepção da Maratona Infantil. As crianças devem estar acompanhadas por um responsável em todas as atividades.

A Maratona Infantil é um programa mensal do Museu da Imagem e do Som que ocupa diversos espaços do museu com programação cultural gratuita para crianças e suas famílias. Em cada edição, um tema é proposto para conduzir a curadoria das atividades, sempre em sintonia com os temas do museu e com a experiência de tornar o espaço museal acessível para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se contações de histórias, oficinas práticas de diversas técnicas e linguagens, peças de teatro, espetáculos musicais, sessões de cinema, entre muitas outras.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e com o apoio do ProAC.

O MIS tem patrocínio institucional da B3, Vivo, Valid, Kapitalo Investimentos, Goldman Sachs, Sabesp e TozziniFreire Advogados e apoio institucional das empresas Unisys, Unipar, Grupo Comolatti, Colégio Albert Sabin, PWC, TCL SEMP, Telium e Kaspersky.

Serviço



Maratona Infantil – Astros do Rock!

Data: 27 de julho, domingo

Ingresso: Gratuito

Horário: das 10h às 17h

Classificação indicativa: livre

Local: Museu da Imagem e do Som: Avenida Europa, 158, São Paulo-SP