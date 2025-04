Com foco na educação híbrida, formação de professores ao novo ensino médio é promovida pelo governo de RO

A iniciativa demonstra o comprometimento da gestão estadual com a qualificação dos docentes e a implementação efetiva do novo ensino médio

Com o objetivo de contribuir para a implementação equitativa e eficaz do novo ensino médio, ampliar a capacidade de oferta de itinerários formativos e alcançar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, o governo de Rondônia realizou, nesta terça-feira (29), a Oficina Presencial de Educação Híbrida na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral Brasília, em Porto Velho. A iniciativa demonstra o comprometimento da gestão estadual com a qualificação dos docentes e a implementação efetiva do novo ensino médio, utilizando o potencial das tecnologias digitais para fortalecer a aprendizagem.

A ação faz parte do Curso de Formação em Educação Híbrida, uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH). Desde 2022, Rondônia aderiu à RIEH, uma rede nacional que visa impulsionar a adoção de estratégias de ensino híbrido em todos os níveis da Federação.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que a formação dos docentes emerge como uma estratégia fundamental para garantir a implementação da educação híbrida com eficiência. “O curso oferecido capacita os professores para o planejamento e a aplicação de metodologias participativas que integram a tecnologia de forma significativa, visando à melhoria da qualidade educacional.”

A Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), instituída pela Portaria nº 865, de 8 de novembro de 2022, e prevista no Decreto Federal nº 11.079, de 23 de maio de 2022 , busca promover abordagens pedagógicas inovadoras, alinhadas às demandas educacionais contemporâneas e aos desafios da atual política de ensino médio. Nesse contexto, a criação de núcleos de inovação se mostra crucial para a produção e disseminação de conteúdos multimídia, especialmente para o ensino médio, que possam enriquecer a formação de professores e alunos através de recursos digitais.

Segundo a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, esses núcleos, operados pela Secretaria de Estado da Educação com o apoio técnico e pedagógico e a infraestrutura fornecida pela RIEH, têm como missão atender às necessidades da secretaria e das escolas na concretização da educação híbrida. “A proposta é integrar diversas tecnologias digitais em momentos presenciais e remotos, potencializando o processo de aprendizagem. A metodologia dinâmica e interativa proporciona aos professores uma experiência de aprendizagem significativa e transformadora, preparando-os para utilizar e disseminar as práticas da educação híbrida em suas escolas de forma inovadora”, explicou.

O projeto pedagógico do Curso de Formação em Educação Híbrida para Docentes apresenta as diretrizes, organização e estrutura das atividades de capacitação, com base nas orientações pedagógicas e nos recursos disponibilizados pela RIEH. A formação aconteceu na EEEFM em Tempo Integral Brasília, em Porto Velho

Conforme a gerente de Capacitação Técnica da Seduc, Jeieli Oliveira, o curso está alinhado com o propósito de fortalecer a educação híbrida e preparar os professores para os desafios e oportunidades da inovação educacional em suas práticas diárias. “A oficina integra o Ecossistema Educativo 5 da formação, e tem como objetivo proporcionar aos educadores a vivência prática na criação e adaptação de Recursos Educacionais Digitais (REDs), utilizando as ferramentas e plataformas da RIEH. Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer diferentes recursos digitais, desenvolver projetos práticos e simular a aplicação da educação híbrida em diversos contextos escolares”, detalhou.

O evento contou com a presença de representantes do Ministério da Educação (MEC), Samantha Valencio e Shirley Monteiro, das professoras mediadoras dra. Alessandra Maieski e dra. Carla Conti de Freitas, além dos professores cursistas do estado de Rondônia.

