Fórum Integrado para Gestão de Trânsito em Rondônia vai ser realizado nesta quarta-feira, 30, em Porto Velho

Ogoverno de Rondônia vai realizar, nesta quarta-feira (30), no Teatro Palácio das Artes em Porto Velho, o I Fórum Integrado para Gestão de Trânsito, um evento pioneiro que visa fortalecer a integração entre os pilares que sustentam a segurança viária: educação, engenharia de tráfego e fiscalização. A iniciativa, executada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), e organizada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran),deve reunir aproximadamente 500 participantes, incluindo prefeitos dos 52 municípios, agentes de fiscalização, instituições públicas e privadas, universidades e diversos órgãos ligados à segurança viária e mobilidade urbana.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância da implantação e implementação de políticas de gestão integrada, reunindo gestores dos diversos segmentos organizacionais. “OI Fórum Integrado para Gestão de Trânsito é a oportunidade parafirmar acordos, propor parcerias e alinhar metas voltadas ao alcance do objetivo coletivo de preservar a vida.”

LANÇAMENTO MAIO AMARELO

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, explica que além da discussão de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, o governo de Rondônia, por meio do Departamento, vai fazer o lançamento oficial do Movimento Maio Amarelo, reforçando o compromisso da gestão estadual com a preservação da vida no trânsito.“O evento surge diante da necessidade urgente de reduzir o número de sinistros, lesões e mortes nas vias públicas”, destacou.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 3,5 mil pessoas morrem diariamente em sinistros de trânsito no mundo, e a situação é reconhecida como um grave problema de saúde pública.

O Fórum contará com palestras e mesa redonda, abordando temas como:

“Responsabilidade compartilhada no trânsito”;

“Cultura de paz nas vias públicas”;

“Limites de velocidade e fatores de risco como o consumo de álcool e o uso inadequado de equipamentos de segurança”.

Entre os palestrantes confirmados está a coordenadora de Formação e Educação para o Trânsito, Sirlei Kuiava, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).O diretor da EPTran, Fábio Duarte destacou que, “a responsabilidade no trânsito é de todos: quem projeta, fiscaliza, educa e também de quem usa as vias. Este Fórum é um passo importante para fortalecer essa consciência e salvar vidas.”

O Detran-RO reafirma seu compromisso em implementar políticas públicas eficazes e ações integradas que contribuam para alcançar a meta global estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), de reduzir pela metade as mortes e lesões no trânsito até 2030.

SERVIÇO

Evento: I Fórum Integrado para Gestão de Trânsito

Data: 30 de abril de 2025

Horário: das 14h às 21h

Local: Palácio das Artes – Porto Velho

Público-alvo: Gestores públicos, agentes de trânsito, instituições educacionais, órgãos de segurança e sociedade civil.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Jarlana Davy e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia