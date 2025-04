Governo realiza operação integrada para combater organizações criminosas em Rondônia e estados vizinhos

Para fortalecer o combate ao crime organizado, a Polícia Civil do Estado (PCRO) deflagrou nesta terça-feira (29), a operação “Flash Point – Renorcrim II” em Rondônia e outros estados vizinhos do país. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da PCRO (DRACO2) e teve apoio estratégico da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) e do Ministério da Justiça, em um esforço conjunto para reforçar a articulação entre as instituições contra bases do crime organizado.

Segundo a Polícia Civil, a ação, que contou com a participação de aproximadamente 300 policiais civis, demonstrou capacidade operacional que culminou no cumprimento de 103 medidas cautelares, expedidas pela Justiça com base em investigações qualificadas. Deste total, 59 mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em municípios rondonienses, como Porto Velho, Vilhena, Ariquemes, Cacoal, Nova Brasilândia do Oeste, Guajará-Mirim, Cacaulândia e Cujubim, além de estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esta força-tarefa representa um marco no combate ao crime organizado, mantido nos últimos anos pela atual gestão. “Estamos diante de uma ação que indica o compromisso do governo com a segurança pública e o bem-estar da população. A atuação integrada das forças de segurança demonstra que Rondônia está preparada para enfrentar e desarticular qualquer ameaça criminosa com inteligência e determinação, para o bem de todos”, ressaltou.

Segundo o secretário da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, nos últimos anos, Rondônia tem avançado por meio de ações estratégicas e integradas entre as forças de segurança. “Esta operação é um exemplo desse empenho, que, graças ao trabalho contínuo dos órgãos envolvidos garante mais segurança ao cidadão”, pontuou.

COMBATE

A ação contou com apoio estratégico de outros órgãos para reforçar a articulação contra bases do crime organizado

De acordo com o delegado-geral da PCRO, Samir Fouad Abboud, a operação é resultado de uma atuação integrada, estratégica e fundamentada em investigação qualificada. “Trata-se de uma resposta direta do estado de Rondônia para conter a expansão do crime organizado e garantir a segurança da população”, destacou.

Conforme o delegado, o foco da operação se deu por meio dos membros de facções criminosas com atuação nacional e regional, envolvidos com tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos. A Polícia Civil destaca ainda que, o objetivo foi desarticular a cadeia de comando e logística dessas organizações, além de bloquear as estruturas de apoio que viabilizam suas atividades ilícitas.

O nome de “Flash Point – Renorcrim II”, simbolizando o ponto de ignição, o momento decisivo em que o estado assume o controle e reage com força contra a criminalidade organizada. A operação marca uma virada estratégica, reafirmando o compromisso do governo de Rondônia com a proteção da sociedade, da justiça e a ordem pública.

