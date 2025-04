Moradores são atendidos com ação de vigilância em saúde promovida pelo governo de RO, em Porto Velho

Com o objetivo de fortalecer a cidadania e levar serviços essenciais diretamente à população, o governo de Rondônia, por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), realizou mais uma edição do projetoAgevisa em Ação,na comunidade da Zona Sul de Porto Velho. O evento reuniu órgãos públicos e instituições privadas em uma grande mobilização de saúde, educação e lazer, realizada na Escola Municipal Manoel Aparício Nunes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa possibilita levar serviços essenciais a um grande número de rondonienses. “O projeto cumpre a missão de servir as pessoas e garantir que os serviços públicos cheguem onde são mais necessários, consolidando a ação como um exemplo de cidadania e cuidado, levando saúde, informação e dignidade a cada cidadão”, ressaltou.

Durante a ação, a população da Zona Sul de Porto Velho teve acesso gratuito a mais de 60 serviços essenciais. O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, enfatizou que o foco da ação é o incentivo ao movimento, ao autocuidado e à conscientização de que manter a saúde física é, de fato, um ato de vigilância em saúde.

A 6ª edição do projeto foi idealizada e conduzida pela coordenação do Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Agevisa/RO. A ação ofereceu cerca de 2.500 atendimentos em diversas áreas.

De acordo com a coordenadora Gerleide Monteiro, a ação representou uma significativa mobilização de cidadania, cuidado e informação para a comunidade. “A iniciativa faz menção oportuna ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado em 6 de abril, reforçando a mensagem crucial sobre a importância do movimento e do autocuidado como pilares para a promoção da saúde da população”, evidenciou.

SAÚDE

O evento contou com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e de uma instituição de ensino superior privada, que ofereceram serviços de saúde e bem-estar, além de atividades educativas e recreativas voltadas para a saúde da comunidade.

Na área da saúde, foram oferecidos:

Vacinação;

Exame de tracoma;

Atendimento clínico;

Testes rápidos;

Aferição de hipertensão e glicemia;

Medidas antropométricas;

Atendimento odontológico, fonoaudiológico e de fisioterapia

Também foram oferecidos serviços de beleza (corte de cabelo, estética); palestras educativas; distribuição de medicamentos e orientações sobre a doença de Chagas; além de distribuição de hipoclorito para tratamento da água; orientações nutricionais; promoção da atividade física como ato de vigilância em saúde; e orientações sobre pragas urbanas, como prevenção e controle de infestação de roedores e insetos, importantes para a saúde pública.

CIDADANIA

A comunidade participou de brincadeiras organizadas pelo Detran-RO

O evento também ofereceu regularização do Passe Livre para idosos e pessoas com deficiência, distribuição de mudas frutíferas, ações educativas sobre o meio ambiente e educação para o trânsito com mascotes lúdicos, além de atendimentos jurídicos gratuitos pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO).

Na área de cidadania e documentação, os serviços incluíram a emissão e atualização de Cadastro de Pessoa Física (CPF), certidões de nascimento e casamento, título de eleitor e Registro Geral (RG), além de cadastros em programas sociais como: Cadastro Único (CadÚnico), carteira da pessoa idosa, ID Jovem, e carteira municipal de identificação do autista; Orientação e encaminhamento para a Proteção Social Básica, 1ª e 2ª via de CPF, Certidão de Nascimento (se solteiro), casamento (se casado) e título de eleitor; Emissão de RG, cadastros de trabalhadores, elaboração de currículos e encaminhamento para vagas de emprego.

RECREAÇÃO E CULTURA

O evento ofereceu uma programação diversificada que combinou cultura, lazer e serviços. O público presente pôde apreciar apresentações como o Coral Vozes do Legislativo e a Banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), além de participar de brincadeiras lúdicas e sorteios organizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). As mascotes Zig e Aroldo, da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), marcaram presença ensinando educação para o trânsito de maneira divertida e interativa. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) contribuiu com atividades recreativas e esportivas, promovendo a prática de exercícios físicos e a integração social.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) apoiou a iniciativa com a doação de brindes para sorteios, agregando dinamismo e atratividade ao evento. A infraestrutura de internet foi garantida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), enquanto a Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) ficou responsável pela higienização do local. Para animar ainda mais o dia, o cantor Chiston Lucas contagiou a todos com sua música e alegria. A Escola Municipal Manoel Aparício Nunes cedeu seu espaço para a realização das atividades, fortalecendo a integração entre comunidade e escola.

PARCEIROS ENVOLVIDOS

Secretaria de Estado da Saúde (Sesau)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO)

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO)

Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic)

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd)

Superintendência Estadual de Turismo (Setur)

Tudo Aqui

Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO)

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa)

Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran)

Secretaria de Estado da Assistência Social (Semasf)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho (Semdestur)*

Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb)

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes)

Polícia Ambiental

Batalhão de Engenharia de Construção (5° BEC)

Instituição de ensino superior privada

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)

Escola Municipal Manoel Aparício Nunes

Coral Vozes do Legislativo

Banda da Polícia Militar

Associação Beradeiros

Instituição religiosa

Projeto Wift Solidária

Empresa rondoniense de refrigerantes

