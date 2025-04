Troca de direção no Centro Integrado de Operações marca nova etapa na Segurança Pública de Rondônia

Em cerimônia realizada na segunda-feira (28), nas dependências do Centro Integrado de Operações (Ciop), em Porto Velho, foi formalizada a troca de comando da direção do órgão, subordinado à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). O tenente-coronel Alex Carvalho de Miranda transmitiu o cargo ao também tenente-coronel Edson Diniz Pontes em um evento que reuniu autoridades civis e militares, e simboliza mais uma ação estratégica do governo de Rondônia para fortalecer a segurança pública e aprimorar o atendimento à população.

À frente do Ciop por 1 ano e 7 meses, o tenente-coronel Miranda deixa um legado de modernização, integração institucional e avanços tecnológicos significativos. Durante sua gestão, foram implantadas plataformas de contact center para emergências; integradas forças públicas com instituições federais, estaduais, municipais e privadas; além de modernizada a sede do Ciop, transformando-a em referência no Norte do Brasil. Destaque também para a ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), fundamental no suporte a grandes eventos e operações especiais em todo o estado. O tenente-coronel declarou em seu discurso de despedida. “Saio com o sentimento de dever cumprido. Entrego um Ciop mais moderno, eficaz e respeitado, com resultados concretos que reforçam a segurança dos rondonienses.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da continuidade das políticas públicas de segurança. “A troca de comando no Ciop representa a renovação necessária para que sigamos avançando. O trabalho realizado até aqui é motivo de orgulho, e confiamos plenamente na capacidade do novo diretor para dar seguimento a essa missão.”

O secretário de Segurança, Felipe Bernardo Vital, também destacou os resultados da gestão que se encerra e as perspectivas com a nova liderança. “O Ciop é uma ferramenta essencial para a segurança pública. Com o tenente-coronel Miranda tivemos avanços expressivos, e com o tenente-coronel Pontes inicia-se um novo capítulo, que dará continuidade ao fortalecimento da nossa capacidade operacional e tecnológica”, disse.

NOVO COMANDO

Quem assume o comando é o tenente-coronel Edson Diniz Pontes, que estava à frente do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) em Porto Velho. Natural de Jaboatão dos Guararapes (PE), ingressou na PM de Rondônia em 2010 por meio do Curso de Adaptação de Oficiais (Cadof). Promovido ao atual posto em abril de 2022, o tenente-coronel é reconhecido por sua liderança operacional e pelo comprometimento com a modernização das forças de segurança.

O novo diretor afirmou estar preparado para o desafio. “Assumo com humildade e grande responsabilidade. Nosso objetivo é ampliar o uso inteligente da tecnologia e garantir que o Ciop continue sendo referência em integração e resposta rápida à população”, concluiu.

Fonte

Texto: Gerlen Oliveira

Fotos: Israel Pires e Gerlen Oliveira

Secom - Governo de Rondônia