Governo de RO incentiva a cultura com inscrições abertas para o Festival Estudantil Rondoniense de Artes 2025

As inscrições devem ser realizadas pelas unidades escolares, através do site oficial da Seduc Rondônia: artecultura.seduc.ro.gov.br.

Ogoverno de Rondônia informa que seguem abertas até a próxima quarta-feira (30), as inscrições para o Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera) 2025, considerado o maior evento estudantil de artes do estado. Estudantes da Rede Estadual de Ensino podem se inscrever nas modalidades de artes visuais, dança, música, teatro, audiovisual, bandas e fanfarras. As inscrições devem ser realizadas pelas unidades escolares, através do site oficial da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) artecultura.seduc.ro.gov.br .

O Fera encontra-se na fase municipal, e quase todos os municípios de Rondônia realizaram ou estão em processo de execução de suas etapas locais, proporcionando momentos de integração entre escola e comunidade, com o objetivo de valorizar a cultura e incentivar o protagonismo juvenil. O Festival já contabiliza aproximadamente 3 mil inscrições de estudantes dos 52 municípios do estado, reafirmando sua ampla mobilização e alcance.

A Fase Estadual ocorrerá entre os dias 22 e 27 de junho de 2025, em Porto Velho, com extensa programação artística envolvendo apresentações, exposições, shows e apresentações de bandas e fanfarras.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância do Festival para a juventude e cultura local. “O Fera é uma vitrine para o talento dos estudantes e demonstração da força da nossa identidade cultural. Incentivar a arte é investir no desenvolvimento humano e futuro do estado.”

A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, ressaltou o impacto educativo do evento. “O Fera é mais do que um festival; é uma oportunidade para nossos estudantes expressarem seus talentos, fortalecerem sua identidade cultural e se tornarem protagonistas de suas histórias. Convidamos todas as escolas e comunidades a participarem desse grande movimento artístico, que tem mobilizado as escolas estaduais de todo o estado.”



O FESTIVAL

O Festival Estudantil Rondoniense de Artes integra o programa Arte Rondônia e, em 2025, adota o tema “Todas as Artes, Um Só Norte: A Celebração da Nossa Identidade e o Protagonismo Juvenil”. A escolha do tema reflete o aprofundamento do foco cultural da edição anterior, que abordava a brasilidade, e agora volta-se para valorização da cultura, das tradições e expressões artísticas da Região Norte, destacando a juventude como agente central na construção e difusão da identidade amazônica.

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Ananda Carvalho e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia