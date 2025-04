Operações de fiscalização reforçam segurança no trânsito em Rondônia durante o final de semana

ODepartamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) intensificou as ações de fiscalização durante o final de semana com a realização de três operações, a fim de contribuir para a segurança viária em todo o estado. As atividades fazem parte do compromisso do governo de Rondônia de proteger a vida dos cidadãos e garantir um trânsito mais seguro.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou a importância da atuação integrada das equipes. “Nossas operações são planejadas com foco na proteção do cidadão, com o objetivo de prevenir acidentes e reduzir o número de vítimas no trânsito.”

AÇÕES

A operação “Lei Seca” intensificou a fiscalização de motoristas sob efeito de álcool

Na sexta-feira (25), o Detran-RO participou da mobilização nacional da operação “Lei Seca”, realizada simultaneamente em todos os estados do país. Em Rondônia, a fiscalização aconteceu nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Jaru, Rolim de Moura, Vilhena e Porto Velho, registrando 267 infrações de trânsito, sendo 118 casos de embriaguez ao volante e 31 motoristas flagrados dirigindo sem habilitação.

No sábado (26), a Autarquia deu continuidade aos trabalhos com a realização da operação “Lei Seca” nas cidades de Alta Floresta d’Oeste, Cacoal, Jaru e na Capital. Foram contabilizadas 111 infrações, entre as quais 45 motoristas autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 20 condutores inabilitados.

Encerrando o final de semana, no domingo (27), o Detran-RO realizou mais uma etapa da operação “Corta Giro”, em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), voltada ao combate à condução perigosa, o uso de escapamentos barulhentos, retirada de circulação de motocicletas irregulares, clonadas, adulteradas, com registro de furto ou roubo. Ao todo, 71 infrações foram constatadas, com três motoristas flagrados embriagados e 11 inabilitados.

PLANEJAMENTO E RESULTADOS

Segundo o diretor técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito, Welton Roney, o resultado positivo das ações reflete o empenho dos servidores e a consciência da população. “Cada condutor abordado e orientado representa uma oportunidade de conscientização e de mudança de comportamento. Estamos atuando para salvar vidas e construir um trânsito mais seguro para todos”, concluiu.

As ações de fiscalização fazem parte do planejamento estratégico do Detran-RO, alinhado às diretrizes do governo do estado, e continuarão sendo realizadas com regularidade, sempre com foco na preservação da vida e no respeito às normas de trânsito.

Fonte

Texto: Michele Carvalho e Jarlana Davy

Fotos: Michele Carvalho

Secom - Governo de Rondônia