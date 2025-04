Cidadania e educação de trânsito são levados à população do distrito de Palmares d’Oeste por meio do Rondônia Cidadã

ODepartamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) participou, no sábado (26), de mais uma edição do programaRondônia Cidadã, levando cidadania e educação de trânsito ao distrito de Palmares d’Oeste, no município de Theobroma, cerca de 312 quilômetros de Porto Velho. A ação foi realizada pelo governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e Escola Pública de Trânsito (EPTran). Durante o evento, o Detran-RO promoveu uma série de atividades educativas e lúdicas para crianças e adultos, a fim de intensificar o compromisso com a formação de um trânsito mais seguro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa representa a atenção da gestão estadual com cada cidadão, especialmente das regiões mais distantes. “O governo tem investido em ações que contribuem com a educação e cidadania, fortalecendo o acesso a serviços básicos para população, de forma simples e eficiente”, ressaltou.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou a relevância da ação para formação cidadã, que leva educação de trânsito às comunidades. “É plantando essa semente nas crianças, para conscientizar os adultos que construiremos um trânsito mais seguro a todos.”

ATIVIDADES LÚDICAS

Oficinas como pintura de desenhos, arte na pele, dominó do trânsito, jogo da memória, alfabeto degrau e o circuito “complete o percurso sem cair no obstáculo” – garantiram a diversão e o aprendizado dos pequenos.

A presença da personagem Vavá e de seu boneco Dedeco trouxe leveza ao evento, encantando o público infantil e tornando a mensagem educativa, ainda mais atrativa. Um dos momentos mais aguardados foi o sorteio de uma bicicleta e de um capacete, conquistados pelo jovem Pedro Jezreel Tarciano Rodrigues, de 11 anos, morador do Assentamento Vale Encantado, em Theobroma.

O Detran-RO também realizou serviços como renovação de CNH, e emissão de documentos de veículos

Além das atividades educativas, a equipe da Circunscrição de Trânsito (Ciretran) de Theobroma, com apoio da unidade de Jaru, prestou serviços como:

Renovação de Carteira Nacional de Trânsito (CNH),

Emissão de documentos de veículos, e

Impressão de taxas, aproximando ainda mais o Detran-RO da população.

“Nosso objetivo é oferecer serviços essenciais e promover a conscientização no trânsito, mesmo em localidades mais distantes”, evidenciou a chefe da Ciretran de Jaru, Rita Guerra.

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Fábio Duarte, também participou da ação e salientou o impacto da abordagem educativa. “A educação no trânsito precisa ser leve, divertida e acessível. Aqui em Palmares d’Oeste conseguimos atingir esses objetivos com muito sucesso.”

AVALIAÇÃO

O morador do Distrito, Josivaldo Santos de Jesus, de 42 anos, da Linha 58, celebrou a iniciativa. “Graças a Deus que oRondônia Cidadãchegou até nós. Consegui resolver tudo do meu veículo sem precisar viajar para outra cidade”.Outro morador satisfeito foi Agnaldo Timóteo Felipe, 49 anos, do assentamento Rio Branco, que também comemorou a chegada da iniciativa na localidade. “Fiquei muito feliz por poder retirar o Certificado de Registro de Veículo (CRV) aqui mesmo.”

A participação ativa dos chefes da Ciretran de Theobroma, Alex Silva dos Santos, e da responsável pela educação de trânsito local, Renata Pinho da Silva, reforçou o comprometimento do Detran-RO em levar serviços e educação para toda a população.O programaRondônia Cidadãencerrou as atividades no domingo (27) ao meio-dia, deixando um saldo positivo de atendimentos e gratidão por parte da comunidade local.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia