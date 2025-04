Governo de RO garante gratuidade no registro de mais de 200 títulos entregues no setor chacareiro Militão 2, em Porto Velho

O governo de Rondônia anunciou, no domingo (27), a gratuidade do registro em cartório de 224 títulos definitivos de propriedade entregues a produtores do setor chacareiro Militão 2, em Porto Velho

Como parte do compromisso de promover a regularização fundiária e facilitar o acesso à titularidade plena, o governo de Rondônia anunciou, no domingo (27), a gratuidade do registro em cartório de 224 títulos definitivos de propriedade entregues a produtores do setor chacareiro Militão 2, em Porto Velho, em agosto de 2024. A entrega dos títulos aconteceu por meio de parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), através do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) n° 324 de 2023 .

A gratuidade foi formalizada por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), durante reunião com os produtores da região. Como os documentos foram emitidos de forma gratuita pelo governo do estado, os beneficiários também estarão isentos de qualquer custo para o registro cartorial. Essa conquista foi possível mediante trabalho conjunto entre a Sepat, Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), que reconheceram a natureza gratuita da titulação e asseguraram a isenção do pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

A medida visa garantir segurança jurídica aos produtores rurais, fomentando o desenvolvimento econômico e social da região. O governo de Rondônia, através dos órgãos responsáveis, já providenciou os trâmites necessários junto aos cartórios para assegurar que o registro dos títulos seja efetivado sem a cobrança de impostos ou taxas adicionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a regularização fundiária é fundamental para assegurar dignidade, segurança jurídica e melhores condições de vida às famílias que produzem no campo. “A entrega desses títulos e a garantia de gratuidade no registro reafirmam o nosso comprometimento com a justiça social e o fortalecimento do setor rural, impulsionando a economia e a geração de oportunidades para todos”, enfatizou.

AÇÃO INTEGRADA

Durante a reunião, foi ressaltado o trabalho conjunto entre as secretarias envolvidas para que o processo de regularização avançasse de forma célere e efetiva. A participação ativa de lideranças comunitárias também foi fundamental para o êxito da ação, representando o esforço coletivo em busca da melhoria das condições de vida no setor chacareiro Militão 2.

A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia em promover políticas públicas de inclusão social, regularização fundiária e desenvolvimento rural sustentável, assegurando direitos e ampliando a cidadania para centenas de famílias que dependem da terra para seu sustento e crescimento.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Eleni Caetano

Secom - Governo de Rondônia