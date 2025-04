Dia Nacional da Educação; Rondônia celebra investimentos e valorização dos profissionais da educação

Um marco importante deste mês de abril é o reajuste de 6,27% no piso salarial de 14.937 professores do magistério estadual

Em celebração ao Dia Nacional da Educação, e em reconhecimento a importância da educação como um direito fundamental e um instrumento para o desenvolvimento humano e social, o governo de Rondônia reafirma seu compromisso com o futuro do estado, através de significativos investimentos e valorização de seus profissionais, com ações concretas que impactam na vida de milhares de estudantes e educadores, por meio de políticas públicas e as melhores práticas para garantir uma educação expressiva para todos.

Um marco importante deste mês de abril é o reajuste de 6,27% no piso salarial de 14.937 professores do magistério estadual. Essa medida, coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), injeta um montante de R$ 17.551.431,02 milhões na economia local, contemplando, ainda, o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.

PISO SALARIAL

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa iniciativa cumpre a legislação federal que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério, e eleva o reconhecimento da essencial figura do professor na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. “A valorização salarial é um passo fundamental para garantir a motivação e dedicação desses profissionais que moldam o futuro do estado”, evidenciou.

Além desse importante reajuste salarial, o governo estadual demonstra seu respeito e valorização pelos servidores da educação por meio do pagamento de Licenças-Prêmio em Pecúnia, totalizando R$ 32.048.019,44 milhões nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025.

No mesmo período, foram destinados R$ 11.903.713,21 milhões ao pagamento de verbas rescisórias. Somados, esses valores alcançam a expressiva cifra de R$ 43.951.732,65 milhões, evidenciando o compromisso da gestão em garantir os direitos dos profissionais da educação.

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO

Esses investimentos e a valorização dos profissionais do magistério se alinham com o espírito do Dia Nacional da Educação, que nos convida a refletir sobre a importância crucial da educação ao desenvolvimento social e econômico. Em Rondônia, o governo tem demonstrado que investir em educação vai além da infraestrutura e dos recursos pedagógicos, abrangendo também, o reconhecimento e a valorização daqueles que dedicam suas vidas à formação de cidadãos.

A titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, destacou que ao celebrar o Dia Nacional da Educação, Rondônia cerifica seu caminho de progresso, com a convicção de que uma educação pública forte e valorizada é o alicerce para um futuro mais promissor para todos os rondonienses. “Os investimentos e a atenção dada aos profissionais da educação são avanços significativos nessa direção, demonstrando que a valorização do saber e de quem o transmite, é uma prioridade para o estado.”

