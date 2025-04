Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais podem ser realizadas até 8 de maio, em Porto Velho

Ofácil acesso ao ensino profissionalizante em Rondônia atrai cada vez mais quem busca atualizar o currículo, para aumentar as chances de ocupar um posto de trabalho ou ter sucesso no empreendedorismo. Com o objetivo de atender à crescente procura por capacitação em Porto Velho, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) acaba de lançar mais um cronograma de cursos, cujas inscrições podem ser efetivadas até o dia 8 de maio, através do link disponibilizado no site da instituição: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-formacao-inicial-presencial-inscricoes-25-04-2025-a-08-05-2025/

A idade mínima para se inscrever é 18 anos e a escolaridade exigida é o ensino fundamental incompleto. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos. As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep, localizada na Avenida Tiradentes, Setor Industrial; nos polos Orlando Freire e Flora Calheiros; e na Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar, no distrito de Extrema.

INÍCIO DE CARREIRA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação da oferta da qualificação da mão de obra beneficia toda a população rondoniense porque atrai novos investimentos ao estado. “Com trabalhadores capacitados, as empresas prosperam e o consumidor dispõe de produtos e serviços de qualidade, contribuindo dessa forma para o progresso econômico e o desenvolvimento social”, evidenciou.

Essa facilidade em se profissionalizar motiva jovens em início de carreira. Marcos Winicius, de 17 anos, que mora no município de Candeias do Jamari, terminou neste mês de abril, o Curso Assistente de Vendas na sede da Etec. O estudante cursa o 1º ano do ensino médio e quer conciliar os estudos com a gestão do próprio negócio. “Meu objetivo é ser microempreendedor na área de bebidas ou alimentos porque gosto de vendas. Inclusive, já tenho um pouco de experiência nessa área”, planeja.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a variedade de cursos ofertados pela instituição visa contemplar alunos de diferentes faixas etárias, pois, o mercado de trabalho exige atualização por parte de quem quer crescer profissionalmente. “A educação profissional faz a diferença na vida do trabalhador porque o ensino profissionalizante habilita o estudante para uma profissão de forma rápida, prática e assertiva”, concluiu.

CURSOS OFERTADOS

Etec – Sede

Operador de Drone

Orlando Freire

Aplicativos Informatizados

Espanhol Básico

Inglês Básico

Matemática Aplicada

Normas Regulamentadora – NR 35 (Trabalho em Altura)

Flora Calheiros

Assistente de Vendas

Artesanato em Papel – Origami

Flores Gigantes

Norma Regulamentadora – NR 38 (Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos)

Extrema

Auxiliar Administrativo

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia