Novas caminhonetes reforçam ações de vigilância e prevenção às IST/Aids e hepatites virais em Rondônia

Com o intuito de fortalecer as ações de vigilância, prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis (IST), HIV/Aids e hepatites virais, o governo de Rondônia fez a aquisição de três caminhonetes cabine dupla, zero quilômetro, destinadas aos municípios de Jaru, São Francisco do Guaporé e Ariquemes. A iniciativa utiliza recursos do incentivo financeiro do Ministério da Saúde, reforçando o compromisso do estado com a saúde pública e a qualidade no atendimento às populações dessas regiões.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, disse que com a iniciativa,o estado reafirma seu compromisso com a saúde pública, fortalecendo a infraestrutura necessária para enfrentar os desafios das IST/Aids e hepatites virais. “A expectativa é que as novas caminhonetes contribuam diretamente para a melhoria dos indicadores de saúde, promovendo maior acesso a serviços de qualidade e uma assistência mais humanizada às comunidades atendidas”, ressaltou.

SERVIÇO

As caminhonetes atenderão o SAE em Jaru, São Francisco do Guaporé e Ariquemes

Os veículos, adquiridos pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), por intermédio da Coordenação Estadual de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais, serão destinados ao Serviço de Assistência Especializada (SAE) em HIV/Aids e Hepatites Virais. As caminhonetes possuem especificações técnicas de alto padrão, que garantem segurança e conforto tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, destaca que a importância dessa aquisição vai além da simples renovação da frota, incluindo ações cruciais para garantir o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a prevenção de agravos relacionados às IST/Aids e hepatites virais, especialmente em regiões mais distantes.

“São ferramentas essenciais para ampliar a mobilidade e a eficiência das equipes de saúde, permitindo a realização de visitas domiciliares, transporte de pacientes para consultas e exames em outros municípios, envio de amostras biológicas ao Laboratório Central de Saúde Pública, busca ativa de pacientes e deslocamento de profissionais para treinamentos e capacitações”, enfatizou o diretor-geral.

ATENDIMENTO

A gerente técnica da Vigilância Epidemiológica da Agevisa/RO, Maria Arlete da Gama Baldez, destacou o impacto dos novos veículos no atendimento. “A chegada dessas caminhonetes representa um avanço significativo na estrutura de atendimento. Elas permitirão que os serviços especializados sejam prestados com mais agilidade, qualidade e humanização, aproximando a saúde das pessoas que mais precisam.”

O governo de Rondônia reforça a transparência que está alinhada aos princípios de legalidade, eficiência e finalidade pública, utilizando superávits orçamentários e seguindo as diretrizes das portarias do Ministério da Saúde que regulamentam o financiamento de ações no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte

Texto: Aurimar Lima

Fotos: Pedro Adilon

Secom - Governo de Rondônia