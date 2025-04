Fórum de Desenvolvimento Econômico será realizado com foco em inovação e crescimento regional

Com o objetivo de promover soluções sustentáveis para o fortalecimento da economia regional, o Fórum de Desenvolvimento Econômico será realizado no dia 29 de abril, em Porto Velho, das 17h às 20h, no Teatro Palácio das Artes. O evento reunirá especialistas renomados e representantes do setor produtivo para discutir os desafios e as oportunidades de crescimento no estado de Rondônia.

A ação tem como proposta alinhar estratégias entre o Poder Público, a iniciativa privada e sociedade, visando o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) está à frente da organização do evento, que procura impulsionar o planejamento estratégico do estado com base em inteligência econômica, inovação e sustentabilidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou a relevância do Fórum como parte dos esforços do governo em preparar o estado para o futuro. “Estamos investindo em conhecimento e inovação para garantir um desenvolvimento sólido e duradouro. O Fórum é uma oportunidade para unir ideias e construir Rondônia em um estado cada vez mais competitivo, preparado aos desafios dos novos tempos.”

RONDÔNIA EM ASCENSÃO

Entre os destaques da programação está a palestra magna do economista Ricardo Amorim, referência nacional em análise de cenários e tendências econômicas. Com uma abordagem acessível e estratégica, o economista apresentará ‘insights’ sobre como Rondônia pode ampliar sua relevância no cenário nacional, por meio de um modelo de crescimento baseado em planejamento e sustentabilidade.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, o evento marca um novo momento na gestão pública de Rondônia. “O desenvolvimento passa pela inteligência estratégica. Precisamos pensar o futuro com planejamento, e o Fórum será um divisor de águas nesse processo de transformação regional”, pontuou.

O evento contará com a participação de gestores públicos, empresários, empreendedores, acadêmicos e representantes de diversos setores produtivos.

Fonte

Texto: Assessoria Sedec

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia