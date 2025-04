Governo de RO inicia a execução de cirurgias endovasculares na macrorregião ll

A cirurgia endovascular com endolaser é um procedimento minimamente invasivo, utilizado principalmente no tratamento de varizes de maior calibre

Com o intuito de garantir o acesso e impulsionar a saúde na na macrorregião ll do estado, o governo de Rondônia, em parceria com a Secretaria de Saúde de Vilhena, deu início, na terça-feira (22), aos atendimentos de pacientes para a realização de cirurgias endovasculares com endolaser na rede pública de saúde. Inicialmente, estão sendo atendidos 80 pacientes regulados, seguindo o fluxo de consultas prévias aos procedimentos cirúrgicos a serem realizados no Hospital Regional de Vilhena.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, Vilhena se destaca no estado por oferecer um procedimento moderno pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Estamos empenhados em oferecer uma saúde de ponta e eficiente para os rondonienses”, salientou.

CIRURGIA ENDOVASCULAR COM LASER

A cirurgia endovascular com endolaser é um procedimento minimamente invasivo, utilizado principalmente no tratamento de varizes de maior calibre, como as que acometem a veia safena. Essa técnica substitui a cirurgia tradicional de retirada da veia, oferecendo uma alternativa menos agressiva e com recuperação mais rápida.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, evidenciou que o novo serviço na região é resultado de um planejamento voltado à descentralização e o fortalecimento do SUS. “O objetivo da gestão é garantir o acesso gratuito à saúde”, afirmou.

MACRORREGIÃO II

A macrorregião II é composta pelos municípios:

Região do Café (Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, São Felipe d’Oeste e Primavera de Rondônia);

Região Central (Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Teixeirópolis, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Vale do Paraíso e São Miguel do Guaporé);

Região Cone Sul (Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara);

Região Zona da Mata (Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Novo Horizonte d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Parecis); e

Região Vale do Guaporé (São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Seringueiras).

Fonte

Texto: Lara Lívia

Fotos: Ítalo Ricardo e Sara Caslow

Secom - Governo de Rondônia