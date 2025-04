Governo de RO lança Aulão preparatório ao Enem 2025 e mobiliza milhares de estudantes em Porto Velho

Uma atmosfera de aprendizado e motivação tomou conta do Teatro Estadual Palácio das Artes, na quinta-feira (24), com a realização do 1º Aulão Preparatório ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O evento, promovido pelo governo de Rondônia, reuniu 1.200 estudantes do 3º ano do ensino médio de 11 escolas da Porto Velho, marcando o início do projeto “Trilhando Rumo ao Enem” para este ano. A iniciativa, que integra as ações do governo desde 2019, objetiva fortalecer a preparação dos alunos ao Exame Nacional, acesso para o ensino superior. O aulão é o primeiro de um ciclo de seis encontros programados para acontecer na Capital ao longo do ano, sendo três no primeiro semestre e os outros no segundo. A iniciativa integra as ações do governo estadual desde 2019,

A ação teve início às 13h e contou com a presença da primeira dama do estado, Luana Rocha, e da titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini. Após o momento de abertura, os estudantes participaram de uma dinâmica motivacional e receberam brindes. O foco da tarde foram as aulas nas áreas de linguagens e matemática, ministradas por professores especializados da plataforma Revisão Enem, parceira do projeto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a mobilização dos estudantes neste primeiro aulão demonstra o engajamento da comunidade escolar com a iniciativa e expectativa por mais oportunidades de aprendizado e crescimento. “O aulão preparatório visa proporcionar aos nossos alunos um ambiente motivador, com aulas descontraídas, onde receberão de professores gabaritados dicas e estratégias que lhes ajudarão a melhorar seu desempenho, gerindo melhor o tempo na resolução de questões e contribuindo para diminuição da ansiedade no dia do exame. Nosso objetivo é contribuir para o maior número de alunos do estado de Rondônia aprovados em universidades por todo o país”, evidenciou.

EMPENHO DOS ESTUDANTES

O estudante Ryan Rocha, de 17 anos, cursa o terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual de Ensino Médio Orlando Freire, e estava atento a todo o conteúdo explanado durante o aulão. “Foi a primeira vez que participei e achei muito bacana. Principalmente a parte de redação”, disse.

Izabele Castro, também de 17 anos, é estudante do terceirão da Escola Estadual de Ensino Médio Professor João Bento da Costa. Junto aos colegas de classe contou que está se empenhando ao máximo nos estudos. Ela não escondeu o desejo de conquistar a ‘nota mil’ na redação do Enem. “Eu gostei muito do Aulão e mais ainda dessa inclusão de outros estudantes de diversas escolas. Uma maneira de trocar conhecimento também”, observou.

A secretária da Seduc, Ana Lúcia Pacini afirmou quanto à importância da iniciativa para o futuro dos estudantes. “Este é o primeiro de muitos encontros que visam dar o suporte necessário para que nossos jovens conquistem seus objetivos no Enem. O governo de Rondônia está comprometido em oferecer as melhores condições para que eles trilhem um caminho de sucesso.”

Os recursos serão destinados à aquisição de materiais de consumo e materiais gráficos

A gerente da gerência de avaliação básica da Seduc, Paula Fernanda Benarrosh, destacou que a boa notícia é que a ação não se restringirá à Capital. “O projeto “Trilhando Rumo ao Enem” será expandido para o interior do estado, com diversos aulões a serem promovidos pelas superintendências regionais de educação (Supers). O objetivo é contemplar os estudantes de todas as regiões de Rondônia, democratizando o acesso à uma preparação de qualidade ao Enem.”

INVESTIMENTOS

Para a realização dos aulões em 2025, o governo de Rondônia está investindo um total de R$ 164.230 mil. Os recursos serão destinados à aquisição de materiais de consumo e materiais gráficos, que darão suporte à execução das atividades ao longo de todo o ano.

Com um total de 71.112 alunos matriculados no ensino médio em todo o estado, sendo 21.455 somente em Porto Velho, o projeto “Trilhando Rumo ao Enem” reforça o comprometimento do governo de Rondônia com a equidade educacional e preparação dos jovens aos desafios do futuro.

Fonte

Texto: Elaine Santos

Fotos: Júlio André

Secom - Governo de Rondônia