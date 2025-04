Rondônia investe na qualidade da educação integral com formação para equipes gestoras

A formação contou com a participação de 19 técnicos das Supers, 22 gestores e 22 coordenadores administrativos e financeiros das escolas contempladas com a educação em tempo integral

Em um movimento estratégico para impulsionar a qualidade da educação em tempo integral, o governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (23), uma formação essencial para equipes gestoras das escolas que ofertam essa modalidade de ensino. Executada por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em Porto Velho, a formação teve como tema central “O papel da equipe gestora na execução, acompanhamento e monitoramento da educação integral”, e demonstra o comprometimento da gestão estadual com o aprimoramento contínuo de seus profissionais e, consequentemente, com os avanços da educação em todo o estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão estadual em investir na capacitação dos profissionais da educação, reconhecendo que este é o caminho para garantir um futuro promissor e uma educação de excelência para todos os estudantes rondonienses. “O retorno desse investimento se materializará no avanço contínuo da qualidade da educação, preparando jovens para os desafios do século 21 e a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida”, ressaltou.

A titular da pasta, Ana Lúcia Pacini, pontuou que a efetiva implantação e consolidação da educação integral demandam um fortalecimento robusto das práticas de gestão escolar. “Nesse contexto, a articulação entre o modelo de gestão e o pedagógico propostos pelo governo estadual se torna um pilar fundamental ao sucesso dessa modalidade de ensino”, pontuou.

APRIMORAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO

Ciente dos desafios inerentes à gestão de escolas em tempo integral e da crucial necessidade de um acompanhamento e monitoramento preciso dos indicadores educacionais, como os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), a Seduc estruturou uma formação abrangente e direcionada. O objetivo é contribuir para o aprimoramento técnico e pedagógico dos profissionais que lideram esse processo vital nas unidades escolares.

As atividades foram conduzidas pelas equipes dos programas de Educação Integral e Escola do Novo Tempo

Conforme a gerente de Educação Integral da Seduc, Edna Carla Neves do Amaral, a formação realizada de forma presencial, foi cuidadosamente planejada em módulos temáticos, proporcionando aos participantes, momentos de exposição teórica, enriquecedoras mesas redondas, rodas de conversa para troca de experiências, análise aprofundada de dados educacionais e a construção coletiva de estratégias de gestão inovadoras.

As atividades formativas foram conduzidas pelas equipes dos programas de Educação Integral e Escola do Novo Tempo, garantindo uma abordagem alinhada às diretrizes e objetivos da Seduc. “Um dos pontos altos do encontro foi o compartilhamento de experiências e boas práticas por gestores de escolas que se destacaram pelos excelentes resultados alcançados nas avaliações externas de 2023. Essa troca de conhecimento prático e bem-sucedido certamente enriquecerá a atuação dos demais participantes, inspirando novas abordagens e soluções aos desafios do cotidiano escolar”, salientou a gerente.

PARTICIPAÇÃO

A formação contou com a participação de 19 técnicos das superintendências regionais de educação (Supers), 22 gestores e 22 coordenadores administrativos e financeiros das escolas contempladas com a educação em tempo integral, totalizando 63 servidores engajados no aprimoramento da gestão educacional.

